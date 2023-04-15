Літак з характерним маркуванням SkyUp помітили охопленим димом

Літак української авіакомпанії SkyUp постраждав від бойових дій, які відбуваються у суботу, 15 квітня, у столиці Судану Хартумі. За даними Air Plus News, в аеропорту загорілося щонайменше два літаки, серед яких є український.

На відео, опублікованому виданням, видно, як горить літак з маркуванням SkyUp, а також інший борт, який належить Саудівській Аравії.

«Візуальне підтвердження щонайменше двох літаків, що горять в аеропорту Хартума. A330–300 із Саудівської Аравії (пасажири вже сіли, їх евакуювали гірками) SkyUp Airlines B737-800», – повідомили в Air Plus News.

[ Urgent ] Confirmation visuelle d’au minimum deux avions en feu à l’aéroport de Khartoum.



️A330–300 de Saudia (les passagers avaient déjà embarqués, ils ont été évacués par les toboggans)



️B737-800 de SkyUp Airlines https://t.co/SNWyEnyT1J pic.twitter.com/0T2Isd75w3 — air plus news (@airplusnews) April 15, 2023

Зазначимо, понад 30 працівників авіакомпанії SkyUp не можуть вилетіти із Судану через бойові дії, які почалися зранку 15 квітня. Авіакомпанія SkyUp відреагувала на події в Судані, оприлюднивши офіційну заяву, в якій йдеться про те, що в аеропорту Хартумі перебувало два українських літаки. В одному з них спрацював аварійний радіобуй.