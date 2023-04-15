Раніше очевидці повідомляли про обстріли аеропорту в столиці Судану Хартум

Внаслідок спроби державного перевороту в Судані військове угруповання PSF обстріляло аеропорт, де перебувають бути українські літаки. Про ситуацію в аеропорту Судану повідомила стюардеса авіакомпанії SkyUp Аліна Посохова на своїй сторінці в Instagram. Згодом вона видалила повідомлення про це, а SkyUp оприлюднив заяву, в якій стверджує, що працівники авіакомпанії перебувають у «відносно безпечному місці», проте вилетіти із Судану наразі не можуть.

Аліна Посохова, яка працює стюардесою в авіакомпанії SkyUp, заявила, що бойовики обстрілюють аеропорт, де перебувають українські літаки та екіпажі.

«Судан. Спроба перевороту. Обстріли в аеропорту. Заручники. Наші екіпажі і борти. Молимось», – повідомила вона.

Жінка зазначила, що не може розповісти більше через питання безпеки. Згодом її пости в інстаграмі зникли.

Згодом стюардеса видалила повідомлення про захоплення в заручники екіпажів. Натомість авіакомпанія SkyUp відреагувала на події в Судані, оприлюднивши офіційну заяву, в якій йдеться про те, що в аеропорту Хартумі перебувало два українських літаки. В одному з них спрацював аварійний радіобуй.

«Наразі відомо про спрацювання аварійного радіобуя на одному з двох наших літаків, які знаходяться в аеропорту міста Хартум. На даний момент неможливо встановити стан літака та можливі пошкодження. У Судані зараз перебуває 36 наших співробітників. Вони знаходяться у відносно безпечному місці, з ними є зв’язок», – повідомили на сторінці SkyUp.

SkyUp Airlines також наголосив, що працює над тим, щоб організувати безпечні умови перебування співробітників та допомогти їм якнайшвидше залишити країну.

«Ми займаємось цим разом із Посольством України в Єгипті, Почесним Консульством України в Судані, МЗС України та іншими державними структурами. Ми обов’язково повідомимо про вирішення ситуації, як тільки це буде можливо», - йдеться у повідомленні авіакомпанії.

Літаки SkyUp Airlines перебувають в Судані в рамках контракту на умовах ACMI з авіакомпанією Sun Air. Від початку 2023 року вони виконували рейси до Каїра (Єгипет), Ер-ріяда та Джидди (Саудівська Аравія).

У суботу, 15 квітня, у Судані відбулась спроба військового перевороту за участі номінально підконтрольних уряду Сил швидкого реагування (RSF). Групу пов'язують з російським ПВК «Вагнер», які мають з RSF спільне підприємство з видобутку золота. Угруповання заявило, що захопило міжнародний аеропорт у столиці Судану Хартумі, де могли перебувати українські літаки з екіпажем.