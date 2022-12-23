Традиційний біблійний сюжет у шопці доповнили сучасними постатями

У Державному історико-культурному заповіднику «Нагуєвичі» на Львівщині встановили незвичайну шопку. У ній традиційних біблійних персонажів доповнюють політичні фігури. Там біля новонародженого Ісуса встановили скульптуру президента США Джозефа Байдена, українського героя Степана Бандеру та господаря обійстя – письменника Івана Франка. Про це повідомили на сторінці заповідника у п’ятницю, 23 грудня.

Шопку з різдвяним вертепом встановили біля приміщення літературного музею, у родинному маєтку Франків у Нагуєвичах. Скульптуру Бандери зробив випускник Львівської академії мистецтв Іван Мисакович, автор пам’ятника Петрові Франку, що стоїть поруч. Також шопку доповнили фігурами трьох гуцулів.

Автори ідеї пояснюють таке новаторство українськими традиціями, які завжди додавали до звичних, усталених біблейних сюжетів національні елементи та регіональний колорит. Ще від ХІХ століття українська шопка мала два яруси, де зверху відтворювали сцену Різдва Христового. А у нижньому зазвичай зображали світські, народні сценки, які демонстрували тогочасне побутове життя.

«Ми мусимо навчитись в сучасному трактуванні показати свою автентику, речам надавати оту нашу внутрішню силу, якою відзначалась Україна, незважаючи на війни, катаклізми, які ми неодноразово переживали і переживаємо зараз», – пояснюють творці шопки.

фото заповідника «Нагуєвичі»

Директор заповідника Богдан Лазорак пояснив ZAXID.NET вибір персонажа президента США тим, що Америка дуже допомагає Україні. Фігурку Байдена він замовив в інтернеті.

«Вертеп – це реакція на ситуацію, яка відбувалася завжди в історії, і люди реагували через вертепну драму. Тому цього року в нас в гостях до Ісусика буде Франко, Бандера і Байден», – зазначив ZAXID.NET Богдан Лазорак.

Всі решта скульптур, традиційних персонажів шопки, знайшли під час експедиції в селі Селець. Це фігурки з недільної школи, їх в 1930-х роках робила письменниця Уляна Кравченко, подруга Івана Франка.

Директор заповідника зазначає, що особливих святкувань не влаштовують, але готують різдвяну програму, насамперед для дітей з Харківщини, які проживають в нагуєвицькому інтернаті. Для них готують майстер-класи, знайомство з народними традиціями Галичини.

Нагадаємо, львівський іконописець Роман Зілінко виготовив спеціальну шопку для військових на передову. На ній зображені українські воїни, волонтери, мешканці прифронтових регіонів.