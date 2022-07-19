Після резонансної ДТП Олександр Данильчук склав депутатські повноваження

Екс-голову Рівненської обласної ради Олександра Данильчука оштрафували на 51 грн за дрібне хуліганство. Чоловік нецензурно лаявся після того, як піарниця Ольга Ферар на його автомобілі спричинила аварію, в'їхавши у легковик рівненської прокурорки.

Аварія сталась ввечері 21 травня у Рівному. Тоді піарниця Ольга Ферар, яка перебувала за кермом автомобіля Олександра Данильчука, в'їхала у припарковану Honda. В цей час у салоні перебував і сам Олександр Данильчук. Вони обоє вийшли з автомобіля і почали сварку з власницею пошкодженого авто — рівненською прокуроркою Ольгою Лихач.

Чоловік Ольги Лихач зняв на відео, як Олександр Данильчук каже, що виграє у цій області всі суди, оскільки він тут «цар». Тоді на нього склали адмінпротокол за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство).

6 липня Рівненський міський суд розглядав цю справу. На засідання Олександр Данильчук не прийшов. У протоколі екс-голову облради звинувачували в тому, що він нецензурно лаявся, чим «вчинив дії, які порушили громадський порядок та спокій громадян».

Суддя Дмитро Яковлєв дійшов до висновку, що винуватість чоловіка підтверджується. Доказами, зокрема, стали адмінпротокол, відеозапис з місця події та пояснення очевидців. Відтак його визнали винним у порушенні статті про дрібне хуліганство та призначили 51 грн штрафу. Це мінімальне покарання за цією статтею. Максимум порушнику загрожувало 119 грн стягнень.

Крім того, Олександр Данильчук повинен заплатити 496 грн судового збору.

Зазначимо, що за декілька днів після інциденту в чоловіка конфіскували автомобіль, на якому Ольга Ферар спричинила ДТП. Його Toyota Land Cruiser, вартість якого становить близько 2,4 млн грн, відправили на потреби ЗСУ.

Також за два дні після інциденту Олександр Данильчук, який на той момент був депутатом облради від партії «Сила і честь», склав свої повноваження.

Олександр Данильчук був депутатом Рівненської облради трьох скликань. Облраду він очолював двічі: з 2006 по 2010 рік, а також з 2018 по 2020.