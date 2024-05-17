Зловмисники намагалися зруйнувати виробництво залежної держкомпанії

Правоохоронці викрили та затримали учасників злочинної організації, які завдали збитків українському бюджету на понад 2 млрд грн. Серед них – бізнесмен Віталій Кропачов, який забрав у власність активи вугільного підприємства Олександра Януковича та зривав роботу залежної від них державної компанії, повідомили у прес-службі ДБР у п’ятницю, 17 травня.

За даними слідства, український бізнесмен та мільярдер забрав у свою власність активи ТОВ «Краснолиманське», яке входить до холдингу ТОВ «Укрдонінвест». Активи компанії раніше належали сину колишнього президента-втікача Віктора Януковича, Олександру Януковичу.

Після того, як Кропачов отримав фактичний контроль над низкою державних шахт та збагачувальних фабрик на сході України, він у змові з керівником ТОВ «Краснолиманське» та бухгалтером компанії організував злочинну схему щодо несплати податків до бюджету.

«Він, його довірена особа, керівник підприємства та бухгалтер об’єднались у злочинну організацію, яка не давала працювати та доводила до банкрутства Державне підприємство “ВК “Краснолиманська”. Держпідприємство залежне від ТОВ “Краснолиманське”, оскільки не має можливості проводити видобуток кам’яного вугілля з власних пластів, які знаходяться нижче ніж пласти, які видобувались товариством», – повідомили у прес-службі ДБР.

Через злочинну схему бізнесмен та його пособники протягом 2022-2023 років намагалися довести залежну держкомпанію до банкрутства. Оборудка дозволяла отримувати зловмисникам відшкодування з бюджету й так звану «нульову» ставку ПДВ, а «ВК «Краснолиманська» накопичувало борг. У прес-службі ДБР зазначили, що при цьому компанія бізнесмена користувалася технічним обладнанням державного підприємства.

«Крім того, учасники злочинної організації, користуючись фактичним контролем над державним підприємством, укладали заздалегідь невигідні договори та заблокували основний вид діяльності підприємства – видобуток кам’яного вугілля. Такими діями підозрювані довели підприємство до стійкої фінансової неспроможності з метою подальшого отримання юридичного контролю», – повідомили у прес-службі Офісу Генпрокурора.

Загалом злочинна діяльність підприємців завдала бюджету України збитки на понад 2 млрд грн. За гроші, які відмили зловмисники, вони купували елітну нерухомість та автомобілі – зокрема, серед покупок корупціонерів — авто Rolls-Royce вартістю 22 млн грн. За даними Офісу Генпрокурора, їм вдалося легалізувати майже 1 млрд грн.

Правоохоронці повідомили про підозру за ст. 255 ККУ, ст. 212 ККУ, ст. 209 ККУ, ст. 219 ККУ (створення злочинної організації та участі в ній, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, легалізація майна, одержаного злочинним шляхом)

Що відомо про Віталія Кропачова

49-річний бізнесмен народився на Донеччині, з 2000-х років займався вугільною промисловістю та логістикою. З 2014 року Віталій Кропачов почав скуповувати підприємства на підконтрольній території Донеччини та Луганщини, а в 2017 році придбав активи ТОВ «Краснолиманське».

Кропачова називали «смотрящим» у вугільній галузі від колишнього першого заступника голови фракції БПП і бізнес-партнера Петра Порошенка – Ігоря Кононенка, однак сам Кропачов цю інформацію спростував. Бізнесмен володіє активами київської компанії «Укрдонінвест» (вугільний бізнес та видобуток газу), яка з 2021 року фігурує у кримінальній справі про ухилення від сплати податків.

Бізнесмен з 2019 року має свої телеканали – зокрема, Кропачов придбав компанію «Корона Санрайс», яка володіла цифровою ліцензією на трансляцію «4 каналу», а у 2023 році запустив телеканал Ukraine World News на основі заборонених «112 Україна» та NewsOne.