Євген Зелененко є засновником благодійного фонду «Привид»

Івано-Франківський міський суд визнав засновника благодійного фонду «Привид» Євгена Зелененка винним у продажі гуманітарної допомоги та призначив йому 595 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 16 липня, у 2024 році Євген Зелененко отримав для передачі громадській організації «Народна самооборона Львівщини» ввезені з-за кордону як гуманітарна допомога Volkswagen Amarok та Volkswagen Transporter, загальною вартістю 734 тис. грн.

Обвинувачений оцінив автівки у 590 тис. грн і продав їх. Волонтера затримали на АЗС в селі Угринів Івано-Франківського району під час отримання мічених грошей від свого «клієнта».

Під час судового засідання Євген Зелененко розкаявся і уклав з прокурором угоду про визнання вини. Суд також врахував, що обвинувачений раніше не був судимим та не перебуває на обліках у нарколога та психіатра. Дослідивши всі матеріали справи, суддя Іванна Ковалюк визнала Євгена Зелененка винним у продажі гуманітарної допомоги та призначила йому 595 тис. грн штрафу. На вирок можуть подати апеляцію.

Зазначимо, Євген Зелененко є уродженцем міста Брянка Луганської області. У 2022 році він заснував благодійний фонд «Привид», а через рік під такою ж назвою – навчальний центр операторів БпЛА, релокований на Прикарпаття у 2024 році.