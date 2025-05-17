Богдана Ленігевича затримали 8 серпня 2022 року

Кримінальне провадження щодо депутата Івано-Франківської обласної ради від ВО «Батьківщина» Богдана Ленігевича, якого підозрювали у продажі автомобіля швидкої допомоги, ввезеного як гуманітарна допомога, закрили. Про це йдеться в ухвалі Болехівського міського суду від 14 травня.

Слідчі з’ясували, що депутат намагався продати автомобіль швидкої медичної допомоги марки «Opel Vivaro» за 12 тис. доларів, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 4 серпня 2022 року становило 438 тис. грн. Йому інкримінували незаконне використання гуманітарної допомоги з метою збагачення у воєнний час.

Проте згодом справу перекваліфікували на зловживання повноваженнями в приватній організації. Відтак Ленігевича підозрювали у завдання шкоди БО «Турбота». Відзначимо, що на момент продажу автомобіля він був керівником фонду.

«Галка» з посиланням на реєстр Opendatabot, зазначає, що 7 квітня 2025 року в БО «Турбота» змінився керівник і засновник, тепер цю посаду очолює Микола Перпета. Новий представник фонду подав заяву про відмову від приватного обвинувачення щодо Ленігевича і суд визнав її законною підставою для закриття справи, прокуратура також не заперечувала.

«Відмова потерпілого від обвинувачення є безумовною підставою для закриття кримінального провадження на підставі відповідної ухвали суду, що виключає одночасне прийняття ним рішення про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності за нереабілітуючою підставою», – йдеться в ухвалі.

Таким чином провадження закрили. Суд також постановив зняти арешт з майна Ленігевича та повернути заставу у розмірі в понад 2,4 млн грн після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Відзначимо, Богдан Ленігевич у 2010 році був обраний депутатом Долинської райради від політичної партії «Фронт змін», балотувався до Верховної Ради від партії «Народний фронт», але не був обраний. Став депутатом Івано-Франківської обласної ради у 2015 році від «Блоку Петра Порошенка», на місцевих виборах у 2020 році був обраний депутатом облради від «Батьківщини».

Про затримання депутата Івано-Франківської облради за торгівлю допомогою для ЗСУ стало відомо 8 серпня 2022 року. Під час обшуку за адресами проживання Ленігевича та в офісі благодійного фонду СБУ вилучила документи щодо діяльності фонду, документи на ввезення автомобілів на територію України, іноземні свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, квитанції та накладні. Також правоохоронці вилучили 7 позашляховиків, ввезених в Україну як гуманітарна допомога, понад 38 тис. євро, 176 тис. доларів, майже 7 тис. англійських фунтів, 3,3 тис. польських злотих та понад 1 млн грн.