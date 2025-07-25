Медицина починається з уваги до людини та щирої турботи

Коли країна живе у стані постійного стресу, роль лікаря виходить далеко за межі медицини. Це не лише про діагнози, рецепти й аналізи. Це про довіру, підтримку, здатність бути поруч, коли важко. До Дня медичного працівника ми розповідаємо історії трьох лікарок зі Львова – героїнь соціального проєкту «Люди допомагають людям» від фармацевтичної компанії Polpharma. Кожна з них – не просто фахівчиня. Вони щодня доводять: медицина починається з уваги до людини та щирої турботи.

«Я думав, що це кінець… А тепер знову живу»: як лікарка повертає серцям силу

Марта Володимирівна Войцехівська – кардіологиня із семирічним досвідом. Вибір фаху був продовженням родинної традиції: її мати – теж кардіологиня. Але остаточно вирішила лікувати серця вже під час навчання – зрозуміла, що їй це до душі.

Пані Марта постійно навчається й досі – бере участь у міжнародних конференціях, профільних програмах. Це не лише нові знання, а й спосіб перезавантажитися:

«Коли виїжджаєш на навчання за кордон, бачиш інші системи, інші підходи – це мотивує. І допомагає емоційно перемикнутися», – розповідає вона.

Серед професійних моментів, які запам'яталися надовго, лікарка називає випадок, коли до приймального відділення доправили пацієнта з раптовою зупинкою серця:

«Це сталося біля лікарні. Його доставили вже під час реанімації. Ми працювали три години – і він вижив. Без ускладнень, навіть без зламаних ребер. Це було схоже на диво. Адреналін зашкалював, але тоді я ще раз переконалась – я на своєму місці».

Втім, не лише екстрені ситуації залишаються в пам'яті. Найбільше надихають ті, хто повертається з подякою, – усміхнені, відновлені, живі. Кардіологиня пригадує слова одного з пацієнтів: «Я думав, що це кінець життя. А тепер мушу повертатися на роботу – бо знову живу».

Войцехівська Марта Володимирівна / Фото Ірини Карпів

«Медицина – це завжди ще й психологія»

Після початку повномасштабної війни пацієнтів стало більше. Побільшало й складних випадків – люди звертаються запізно і відтягують візит до останнього.

«Лікар має бути і психологом. Комусь потрібно м'яко пояснити, когось – трохи "насварити", а когось – просто вислухати. Турбота – це коли знаходиш підхід. І людина повертається з вдячністю за те, що їй стало краще».

Марта Володимирівна наголошує: у кардіології важлива не лише терапія, а й профілактика. Тому розмова про спосіб життя, рух, харчування, відмову від шкідливих звичок – важлива частина її консультації.

Ще один виклик – професійне вигорання. Проте вона знайшла для себе вихід:

«Має бути щось окреме від медицини. Для мене – це спорт. Це можливість "випустити пару". І ще – вміння відмежовувати роботу. Пацієнти не мають телефонувати вночі. Це не тому, що ми байдужі. Навпаки – щоб бути ефективною, я маю відпочивати».

«Мрію про медицину, де не треба думати, чи зможе пацієнт купити ліки»

У своїй практиці лікарка дотримується чітких критеріїв при виборі препаратів: доказова база, зручність, доступність. Але враховує і характер пацієнта.

«Наприклад, чоловіки часто не хочуть приймати багато таблеток. Тому призначаю комбіновані препарати – один замість трьох».

Коли ліки дорогі, але ефективні, обговорює це з пацієнтами: «Ми разом зважуємо: чи зможе він їх купити, чи є сенс шукати альтернативу. Тут важливо бути чесними».

Після стажувань за кордоном лікарка бачить, як може працювати система: якісне обладнання, безоплатні препарати. Але є й недоліки – наприклад, довге очікування прийому.

«Там пацієнти чекають на прийом місяцями. У нас – приходять одразу. Але, на жаль, не всі препарати безоплатні. І ті, що доступні, – не найкращі. Це треба змінювати».

Найбільше надихають зміни. У людях. У стані. У ставленні до себе.

«Коли пацієнт приходить у важкому стані, а через два місяці – усміхається, дякує, каже, що знову живе. Це не просто приємно. Це – сенс нашої роботи».

Марта Володимирівна дотримується чітких критеріїв при виборі препаратів / Фото Ірини Карпів

«Знаю, як допомогти жінці»: історія лікарки, яка прожила власний біль, щоб зцілювати інших

Наталія Миронівна Галишич говорить спокійно і з усмішкою. Але за цим – десятки років, прожитих поруч із людськими переживаннями, тривогами, болем і радістю. У медицині вона з 1985 року. Починала санітаркою у реанімації, ще до вступу в університет.

«Було важко. Відстояти операцію, вимити все після, а потім ще й учитися. Але після побаченого я зрозуміла – це мій шлях. Люди, яким я можу допомогти».

А потім – на другому курсі університету – сталася трагедія, яка могла назавжди відвернути її від професії. Її перша дитина померла за дві години після народження – через помилку лікарів.

«Я сказала батькам, що більше ніколи не повернуся до медицини. Мені було 19. І це було не просто горе. Це був гнів і розпач».

Проте вона повернулась. І саме тоді вирішила стати гінекологинею, щоб допомогти якомога більшій кількості жінок зберегти здоров'я й народити здорових дітей.

«Я пройшла той шлях, який проходять мої пацієнтки. Тепер, коли до мене приходить жінка, я знаю, як їй допомогти».

Зараз Наталія Миронівна працює в приватному кабінеті у Львові, веде вагітних, консультує, викладає студентам. Має 35 років лікарського стажу і п'ять спеціалізацій: акушерство, гінекологія, дитяча гінекологія, УЗД, репродуктологія. А ще – науковий ступінь і нескінченну любов до людей.

Її чоловік – військовий, з перших днів захищає Україну. Це додає емпатії та відповідальності.

«Коли приймаю пацієнтку, то завжди думаю: а що б я хотіла від лікаря на її місці? Бо розумію, наскільки емоційно виснажені дружини, мами й сестри захисників. Тому знаю – маю бути опорою для інших».

Лікарка радіє, що молоді жінки стали уважніше ставитися до свого здоров'я – приходять на консультації, регулярно проходять обстеження. І водночас непокоїться, коли ще на вході в кабінет дівчата повідомляють діагноз, який поставили собі за допомогою штучного інтелекту. Але медицина – це не лише набір даних, це ще й досвід, чуття, аналіз контексту. І лише жива розмова з лікарем дає змогу дійсно побачити цілісну картину.

«Я не уявляю себе без медицини. А медицину – без людини»

У часи війни лікарка бачить більше тривожних станів, гормональних збоїв, емоційного виснаження. Жінкам допомагає не лише терапія, а й увага.

«Ми, лікарі, часто як психологи. Бо медична проблема – це не тільки аналізи. Це багато переживань. І коли лікар це бачить – тоді пацієнт починає довіряти».

Наталія Миронівна переймається, що за останні роки з'явився дефіцит лікарів. Молодь виїжджає. Ті, хто залишається, працюють за двох.

Але водночас вона бачить надію – у студентах, яким викладає, у доньці, яка навчається на третьому курсі медуніверситету і теж хоче стати гінекологинею.

«Прагну передати їй все. Залишити не лише знання, а й підхід: бути чуйною та бачити людину».

Сама вона також продовжує вчитися, читає, їздить на конференції. «35 років стажу – і досі щось нове. Бо лікар навчається все життя. Інакше не варто починати».

«Завдяки інтуїції врятували жінку з інсультом»

20 років тому у Наталії Миронівни був випадок, який вона пам'ятає досі. Вагітна пацієнтка не прийшла на плановий огляд. Зазвичай це не привід для тривоги. Але їй щось підказало: треба перевірити.

«Ми зателефонували, чоловік повідомив, що жінка блює, щось не те з'їла. Швидка вже була, сказали, що все гаразд. Але мене щось гризло. Особливо, коли пацієнтка сказала, що їй заважає денне світло. Я взяла акушерку і пішла додому до цієї жінки».

Лікарка запідозрила інсульт, знову викликала швидку й не помилилась. Це було професійне чуття. Завдяки вчасній допомозі жінка і дитина вижили. Через кілька років пацієнтка успішно народила ще одну дитину.

«Надихають прості моменти»

На питання про відпочинок вона усміхається: «Раніше – велосипеди, гриби, озеро. Зараз – мій онук. Це найкраща терапія. А ще – студенти. Коли готуєш лекцію і розумієш, що передаєш щось важливе. Хочеться підготувати для них якомога більше цікавого. Це теж відпочинок, але душею».

Мріє, щоб медицина в Україні стала такою, де викладачам і лікарям не треба виживати. Де фахівець може зосередитись на лікуванні та допомозі. І крізь роки досвіду зберегти турботу, людяність та увагу до кожного пацієнта.

Галишич Наталя Миронівна / Фото Каміли Романюк

«Я дозволяю пацієнтам обіймати мене»: коли турбота – частина кардіотерапії

На відміну від багатьох своїх колег, Марія Ігорівна Мичка не планувала пов'язувати життя з медициною. У 15 років вона просто хотіла навчатися ближче до дому. Але поради батьків, випадкові збіги і юнацьке уявлення про «легку фармацевтичну професію» привели її до Львівського національного медичного університету. Спочатку – фармація, згодом – лікувальна справа.

Нині вона вже шість років працює кардіологинею, ще три роки до цього була терапевткою. Пані Марія щиро зізнається – полюбила медицину за можливість допомагати, за пацієнтів і щоденне спілкування.

У будні – державна лікарня, вечорами та у вихідні – приватна клініка. І навіть з таким графіком вона зберігає чуйність і тепло.

«Пацієнти самі дають енергію. Мені подобається бачити різницю у стані пацієнта, коли він приїжджає до нас, і у день виписки. Коли родичі вже втрачають надію, а пацієнт встає і йде додому – це заряд на тижні вперед», – каже лікарка.

Марія Ігорівна не лише лікує серце. Вона переконана: будь-який пацієнт потребує підтримки й душевності. Тому обіймає, коли треба. Дарує кекси на день народження пацієнтам у стаціонарі. І дозволяє обіймати себе, хоча у багатьох країнах це заборонено. Бо це не слабкість, а взаємна підтримка. Люди це відчувають і цінують.

«Не забуду той день перед Миколаєм, ще до війни, коли пацієнти приїжджали з різних куточків привітати мене. Сніг, морози, затори – а один привіз сало, інший – чвертку свині. Жартувала з колегами: вам курей несуть, а мені – свиню!»

Мичка Марія Ігорівна / Фото Юлії Ніколаєнко

«Після 24 лютого: більше тривоги, більше турботи»

Повномасштабна війна внесла корективи – і не лише в медичні будні.

«Пацієнтів стало більше. Більше тривожності, страху, депресії. Ми, кардіологи, мусимо бути і психологами», – ділиться вона.

Але серед напливу людей – багато світла. Часом пацієнти з Харкова, Дніпра, Запоріжжя приїжджають просто подякувати.

«Дуже приємно, коли пацієнти приїжджають просто так, бо в них, наприклад, рік чи два після операції. Заходять до мене просто сказати «дякую». Це надихає і додає сил. Я ще раз переконуюсь, що наша робота – не лише про ліки й процедури. Вона про людяність, про можливість бути поруч, коли людині страшно або боляче. Про допомогу, яка залишається з людиною надовго».

Марія активно говорить з людьми про профілактику. Веде блоги, ділиться порадами: рух, сон, харчування, уважність до себе. Менше алкоголю, повна відмова від куріння, контроль за рівнем цукру та холестерину.

«Розказую прості речі, пояснюю, чому треба звернутися до лікаря, якщо виникла задишка, дискомфорт в грудях чи після перенесеного вірусу почались проблеми з тиском. Розумію, що люди різні, тому пояснюю, що ризик інфаркту та інсульту може бути навіть у молодому віці».

А ще – радить планувати відпочинок, так само як ми плануємо робочі справи. І навіть нічого не робити – це вже рецепт здоров'я.

«Не ідеалізую нашу медицину, нам є що покращувати»

До Дня медичного працівника Марія Ігорівна бажає колегам відчувати більшу повагу до себе з боку держави й кращої оплати праці.

«Не тільки для лікаря, а для всієї команди: медсестер, молодшого медперсоналу. Вони працюють на рівні з нами, дуже нам допомагають, але часто залишаються в тіні».

Інше болюче питання – обладнання. Попри те, що за Конституцією медицина безплатна, держава не може забезпечити пацієнтів необхідними препаратами й обстеженнями.

«Списки ліків, які держава надає безплатно, часто символічні. Так, із появою НСЗУ, «доступних ліків» ситуація трохи покращилася. Але цього недостатньо. Не всі препарати з переліку підходять пацієнтам».

Лікарка вірить, що рішенням могла б стати змішана система охорони здоров'я, як у багатьох європейських країнах – з розвиненим страхуванням:

«Частково страхова компанія покриває витрати, частково – держава. І в результаті пацієнт отримує повноцінну, якісну допомогу».

Марія Ігорівна активно говорить з людьми про профілактику / Фото Юлії Ніколаєнко

Ці три історії ми публікуємо в межах соціального проєкту «Люди допомагають людям» – ініціативи компанії Polpharma, яка покликана показати справжні обличчя медицини. За кожним діагнозом, рецептом і операцією стоїть людина. Зі своїми страхами, надіями та мріями. Саме тому фармацевтична компанія Polpharma підтримує медичну спільноту не лише якісними препаратами, а й увагою і вдячністю. Розповідає історії тих, хто щодня обирає турботу, увагу і професіоналізм. Хто не втрачає людяності, попри все.