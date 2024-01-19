27 травня 2023 року на Хмельниччині у полі знайшли корову з ознаками знущань

Красилівський районний суд Хмельницької області виніс вирок 22-річному Володимиру Кривіцькому за крадіжку шкільних ноутбуків та знущання з вагітної корови наприкінці травня 2023 року. За сукупністю злочинів чоловіку присудили 5 років в’язниці, але звільнили від відбування покарання з іспитовим строком у два роки.

За матеріалами справи, 27 травня 2023 року 22-річний Володимир Кривіцький будучи п’яним цеглою розбив вікно та проник до Печеської гімназії Красилівської міськради. Звідти чоловік викрав чотири ноутбуки, які заховав неподалік, а повернувся за ними вже трактором. Після цього він поїхав до селища Антоніни, дорогою ще придбав горілки, яку далі розпивав у місцевому садку.

Як встановили слідчі, Володимир Кривіцький в садку побачив корову та за роги прив’язав її металевим ланцюгом до причепа трактора. Далі чоловік рушив ґрунтовою дорогою в напрямку Якимівців, водночас прив’язана корова від швидкості не встигала бігти за трактором. Пробігши близько 2,5 км тварина впала, а Володимир Кривіцький продовжив тягти її дорогою, аж поки не відірвався ланцюг.

Згодом місцеві мешканці у полі знайшли знесилену корову, яка не могла підвестися та мала численні травми – забої, обдерту шкіру, підірвані роги від ланцюга. До того ж зоозахисники благодійної організації UAnimals повідомляли, що після огляду ветеринаром з’ясувалось ще й про зґвалтування корови. Проте в тексті вироку Володимиру Кривіцькому про цей факт не згадується.

У коментарі «УП. Життя» власниця корови Людмила розповіла, що на той момент тварина була вагітна і за півтора місяця мала телитися. Після знущань тварина не могла їсти через вибиті деякі зуби, а лишень пила багато води, і їй довелось надавати тривале лікування. За словами власниці, 22-річний кривдник її корови не вперше знущається з тварин, оскільки в п’яному стані не може себе стримати.

Правоохоронці почали розслідувати факт знущання з тварини, але 11 липня 2023 року стало відомо, що кримінальне провадження закривають, бо нібито корова одужала. Проте після суспільного розголосу справу поновили.

У суді обвинувачений Володимир Кривіцький визнав вину в інкримінованих йому обвинуваченнях і просив вибачення в власниці корови. У суді його захисник просив врахувати нібито щире каяття підзахисного, а також його хворобу. У тексті вироку зазначається, що обвинувачений є обмежено осудним.

17 січня 2024 року, за крадіжку в умовах воєнного стану та жорстоке поводження з твариною Володимира Кривіцького засудили до 5 років позбавлення волі, звільнивши від відбування покарання на іспитовий строк 2 роки. Також суд стягнув з нього 8 тис. грн моральної компенсації власниці корови. Вирок можна буде оскаржити в апеляції.