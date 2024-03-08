Жителя Здолбунівщини засудили до 12 років ув'язнення за вбивство рівнянки

Рівненський районний суд виніс вирок чоловіку, який перерізав горло своїй 38-річній знайомій. Аби уникнути покарання за вбивство, обвинувачений переконував рідних і правоохоронців, що знайшов потерпілу уже мертвою. За скоєне йому призначили 12 років ув’язнення.

Як повідомили 8 лютого у прес-службі Рівненської обласної прокуратури, подія сталася у травні 2020 року. Тоді 25-річний житель Здолбунівщини приїхав у гості до 38-річної рівнянки, з якою вони познайомилися напередодні. Під час застілля в квартирі жінки, що на Волинської Дивізії в Рівному, між ними виник конфлікт, у ході якого чоловік схопив ножа і наніс потерпілій щонайменше три поранення в шию, перерізавши їй горло. Від отриманих травм рівнянка померла на місці події.

«Обвинувачений, аби уникнути відповідальності, спершу повідомив своїм рідним, що знайшов знайому з перерізаним горлом, а вже його рідні подзвонили до поліції. Проте, слідством зібрано достатню кількість доказів, які підтверджують вчинення злочину саме цим чоловіком», – зазначають у прокуратурі.

Під час судового розгляду зловмисник свою вину не визнав, оскільки стверджує, що нічого не пам'ятає.

Обвинуваченого визнали винним за ч.1 ст.115 ККУ (умисне вбивство) й призначили покарання у вигляді 12 років позбавлення волі. Рішення суду ще можна оскаржити в апеляційному суді.