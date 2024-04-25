Рятувальники виявили у одній з кімнат тіло 47-річного чоловіка

У селі біля Городка у приватному житловому будинку виникла пожежа – рятувальники виявили у одній з кімнат тіло 47-річного чоловіка. Про це повідомили 25 квітня у ДСНС Львівщини.

За даними рятувальників, пожежа виникла 24 квітня на вул. Луговій у селі Мавковичі, що біля Городка. ДСНС Львівщини отримали повідомлення про пожежу в одноповерховому цегляному будинку о 16:31, її вдалось повністю загасити через півгодини.

Під час розвідки задимленого будинку в одній з кімнат рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка 1977 року народження. Причини та обставини виникнення пожежі встановлюються.