Затримання Володимира Камінського в 2015 році через справу про хабар

Слідчі завершили розслідування справи про спробу приватизації історичної будівлі в Тернополі. Організатором схеми вважають екс-заступника тернопільського міського голови Володимира Камінського. Окрім нього, у справі фігують ще четверо людей.

Про завершення досудового розслідування у цій справі стало відомо у середу, 22 червня, після повідомлення прес-служби прокуратури області. Слідство вважає, що під керівництвом Володимира Камінського були підроблені офіційні документи про виконання робіт з реставрації у Тернопільському лікувально-діагностичному центрі, що на вулиці Івана Франка, 3.

Під приводом ремонтних робіт історичну будівлю, вартістю понад 30 млн грн, планували передати в оренду приватній фірмі, а згодом приватизувати. Втім, ніяких робіт там ніхто не виконав. «Лише через причини, що не залежали від нього та інших фігурантів справи, приватизація не відбулася», – повідомляє прокуратура.

Загалом у справі фігують четверо людей: керівник фірми, яка хотіла приватизувати будівлю, інспектор архітектурно-будівельної комісії, підрядник та інпектор з технічного нагляду. Обвинувальні акти щодо кожного з учасників схеми вже відправили до суду.

П'ятим фігурантом є екс-заступник тернопільського міського голови Володимир Камінський. Йому в цій схемі відводять роль організатора. Чоловікові вже вручили підозру у порушення одразу декількох статей ККУ: ч.2 ст. 233 (спроба незаконної приватизації майна) та ч.1 ст. 358 (підроблення документів). Стаття про приватизацію передбачає штраф до 600 тис. грн.

Зазначимо, що Володимир Камінський працював заступником тернопільського мера з 2010 по 2015 рік. В 2015 його затримали на хабарі понад 200 тис. грн. Він сплатив заставу і вийшов на волю. Після цього Тернопільська облрада позбавила його депутатського мандата.

Згодом справу перекваліфікували з хабарництва на зловживання службовим становищем. Відтак Володимир Камінський отримав лише 25 тис. грн штрафу.

Згідно з інформацією у нещодавній ухвалі, наразі Володимир Камінський є добровольцем територіальної оборони.