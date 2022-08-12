Екс-посадовець отримав від призовника 1,5 тис. доларів

Екс-заступнику військового комісара з Тернопільщини Юрію Н. призначили 42,5 тис. грн штрафу за хабар від призовника. Як встановило слідство, в червні 2021 року посадовець взяв у нього 1,5 тис. доларів, пообіцявши посприяти, аби хлопця визнали непридатним до служби. Слідство тривало близько року, за цей час справу перекваліфікували на легшу статтю, а згодом підозрюваний уклав угоду про винуватість, в якій погодився на штраф.

Як йдеться у вироку Кременецького райсуду, екс-посадовця затримали 7 червня 2021 року в барі у селі Плоске Кременецького району. Тоді призовник передав йому 1,5 тис. доларів хабара. За це чоловік мав повпливати на колег, аби ті визнали юнака непридатним до проходження строкової служби.

Зазначимо, що після затримання правоохоронці кваліфікували справу за ч.3 ст. 368 ККУ (отримання хабара службовою особою). Санкція цієї статті передбачає як мінімум п'ять років тюрми.

Однак згодом справу перекваліфікували на ч.2 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом), яка передбачає значно м'ягше покарання: штраф від 34 тис. до 85 тис. грн.

Відомо, що 7 червня 2022 року обвинувачений уклав з прокурором угоду про винуватість, в якій сторони узгодили покарання. Суддя Галина Білосевич цю угоду затвердила. Відтак чоловіка визнали винним у порушенні статті про зловживання впливом та призначили йому 42,5 тис. грн штрафу.

Також йому на три роки заборонили обіймати посади щодо виконання обов'язків по призову. Крім того, Юрій Н. повинен сплатити 18,8 тис. грн процесуальних витрат.