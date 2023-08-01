Компанії, пов'язаній з екс-нардепом Вадимом Новинським, зупинили дозвіл на розробку родовища міді на Волині. Рішення ухвалене у зв'язку з запровадженням проти Новинського персональних санкцій.

Як йдеться у наказі Державної служби геології та надр України, про який повідомляє Ліга.Бізнес, компанії «Інтер Актив», пов'язаній з бізнесменом Вадимом Новинським, зупинили спецдозвіл на користування надрами на п'ять років.

Зазначимо, що у 2022 році компанія «Інтер Актив» за 18 млн грн придбала ліцензію на геологічне вивчення та розробку родовища мідної руди «Заліси-Шменьки», розташованого на території Ковельського району близько 10 км від кордону з Білоруссю.

На момент купівлі спецдозволу компанією володіли інші люди, але одразу після аукціону її переписали на бізнесмена Ігоря Воронова, а ще через кілька місяців у компанію увійшов Новинський.

«Інтер Актив» у коментарі «Центру протидії корупції» у квітні стверджував, що витратив понад 22 млн грн на виконання плану робіт з освоєння родовища. На той час компанія займалась вивченням запасів, тобто досліджувала, чи є на ділянці запаси міді, які можуть мати промислове значення.

Загальна вартість інвестиції у вивчення потенційної можливості видобутку міді з родовища компанією оцінювалася у більше ніж 200 млн грн.

Нагадаємо, у грудні 2022 року РНБО ввела санкції на Вадима Новинського та декількох священиків УПЦ МП. У квітні цього року суд арештував його майно вартістю 3,5 млрд грн, а в травні арештували і його офшорні активи на 10,5 млрд грн.