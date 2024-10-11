Ділянка призначена для транспортних послуг

Новокалинівська міська рада Самбірського району Львівщини продала з аукціону в системі Prozorro.Продажі 3,6 га землі промислового призначення. Ділянку за 7,47 млн грн придбала фірма «Онур Конструкціон Інтернешнл».

Стартова ціна землі становила 7,23 млн грн. За підсумками аукціону ціна гектару зросла до 2,07 млн грн або до 50,3 тис. доларів за курсом НБУ у день торгів.

3,6 га землі розташовані за межами села Бабина. Ділянка належить до земель промисловості, транспорту, енергетики. Її цільове призначення – для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій. Тобто на ділянці можна збудувати автозаправку, склад, гаражі тощо.

В аукціоні також взяло участь ТОВ «Фотон Екстра», що запропонувало на 65 тис. грн менше за «Онур» і не отримало ділянку. Ця фірма з Одеси входить до групи родини Кєлоєвих, що також займається дорожнім будівництвом. До 2021 року власники фірми були зареєстровані в Росії.

Як повідомляв ZAXID.NET, компанія «Онур» і група львівських підприємців зареєстрували індустріальний парк «Екоцентр», що збудують на території Сокільницької територіальної громади.

ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» – дочірнє підприємство турецької будівельно-транспортної компанії «Онур Тааххют», що займається будівництвом і ремонтом доріг і мостів в Україні. Власниками фірми є Онур та Іхсан Ченінджевізи з Туреччини. Окрім дорожнього будівництва, «Онур» інвестує у видобувну промисловість, виробництво бетону, логістику, енергетику тощо.