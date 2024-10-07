Земля розташована біля траси на Львів

Мурованська сільська рада 4 жовтня продала з аукціону в системі Prozorro.Продажі 11,46 соток землі в селі Ямпіль. Ділянка призначена для розміщення споруд додаткових транспортних послуг і допоміжних операцій. Іншими словами, тут можна збудувати автозаправку, склад, гаражі тощо.

Стартова ціна ділянки, що розташована біля траси, становила 296 тис. грн, а в результаті аукціону її продали за 823 тис. і одну гривню. Тобто сотку землі в підсумку оцінили у 71,85 тис. грн або 1742 долари США за курсом НБУ на день торгів.

За лот змагалися четверо учасників, та найвищу ставку запропонувала Любов Стельмах із Ямполя біля Львова. Вона взяла участь в торгах як фізична особа. Відповідно до умов торгів, Любов Стельмах має створити на придбаній землі не менше 10-ти нових робочих місць, а також інвестувати у розвиток інфраструктури громади 50 тис. грн. За даними сервісу YouControl, Любов Стельмах не займається бізнесом.

Син переможниці торгів Павло Стельмах, за даними з відкритих джерел, до 2022 року займався підприємництвом – вантажними перевезеннями. Павло Стельмах, його дружина і діти проживаються у Ямполі разом із Любов’ю Стельмах.

З 2018 року Павло Стельмах працює на Львівській митниці. Зараз його судять за зловживання службовим становищем під час роботи на митному посту «Рава-Руська». Від перебування під вартою його звільнили після внесення застави у розмірі 300 тис. грн. Від роботи Павла Стельмаха не відсторонили, натомість перевели в інший підрозділ.

Згідно з декларацією про доходи Павла Стельмаха, на митниці у 2023 році він заробив 181 тис. грн, у 2022 році – 131 тис. грн, у 2021 – 112 тис. грн, у 2020 році – 168 тис. грн. Дружині митника Ользі Стельмах належать 25% сільськогосподарського бізнесу у Ямполі, проте доходи від нього не відображені у декларації Павла Стельмаха.

Попри низькі доходи на основному місці роботи, Павло Стельмах з 2016 до 2023 року встиг поміняти кілька автомобілів. Так, у 2016 він їздив на Lexus ES300, а його дружина на Volkswagen Jetta, обидва – 2013 року випуску. У 2018 році Павло Стельмах поміняв машину на Mercedes CLS400 2016 року випуску, куплений у Литві. А Ольга Стельмах придбала BMW X5 2012 року. У 2021 році Павло Стельмах купив Jeep Patriot і продав свій Mercedes. У декларації за 2023 рік Jeep уже не зазначений.

Упродовж минулих чотирьох років заощадження сім’ї Стельмахів, згідно з деклараціями про доходи, майже не змінюються. Вони зберігають готівкою 24 тис. доларів і 730 тис. грн.