Підряд вартістю 15,6 млн грн виконувала компанія «Карпат-Буд»

Правоохоронці оголосили підозру начальнику відділу будівництва та ремонту Мукачівської міської ради, який міг отримувати відкати в підрядника під час реконструкції привокзальної площі. Посадовцеві загрожує до 4 років ув’язнення.

Йдеться про реконструкцію площі біля залізничного вокзалу в Мукачеві, яку завершили у 2025 році. Підряд вартістю 15,6 млн грн виконувала місцева компанія «Карпат-Буд».

«Після виконання підрядником частини робіт, які не були передбачені початковим кошторисом, начальник відділу міськради попросив 120 тис. грн відкату за сприяння у коригуванні проєктно-кошторисної документації. За це він мав посприяти у підписанні актів виконаних робіт та подальшому проведенні їх оплати від замовника», – розповіли у вівторок, 10 березня, в Закарпатській обласній прокуратурі та оприлюднили відео з отриманням чиновником 31 тис. грн хабаря від підрядника.

За інформацією поліції Закарпатської області, йдеться про посадовця Мукачівської міської ради, відповідального за організацію робіт у сфері будівництва та ремонту міської інфраструктури. За даними сайту Мукачівської мерії, керівником відділу будівництва та ремонту Управління будівництва та інфраструктури є Любомир Раїнчук.

Чиновнику інкримінують ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України (хабарництво). Санкція статі передбачає до 4 років ув’язнення. Посадовця відсторонили від роботи та відправили під домашній арешт.