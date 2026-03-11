Один з уражених іранських кораблів в Ормузькій протоці

Армія США за день знищила 16 іранських суден, які встановлювали міни на нафтовому маршруті в районі Ормузької протоки. Про це повідомили 10 березня у пресслужбі Центральне командування американських військ.

У пресслужбі командування опублікували відео, на якому видно моменти ураження іранських суден. Здебільшого для атак американці використовували ракети.

U.S. forces eliminated multiple Iranian naval vessels, March 10, including 16 minelayers near the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/371unKYiJs — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 10, 2026

Зазначимо, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив про знищення всього 10 суден, які могли використовувати для мінування протоки.

«Я радий повідомити, що протягом останніх кількох годин ми вразили і повністю знищили 10 неактивних човнів або суден для встановлення мін. І це ще не все», – написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

У коментарі під постом Центрального командування міністр війни Піт Гегсет заявив, що іранським силам не вдалося замінувати протоку.

Нагадаємо, 10 березня телеканал СNN із посиланням на розвідку повідомив, що іранці почали мінувати Ормузьку протоку. На повідомлення медіа відреагував президент США Дональд Трамп, який пригрозив Ірану військовими наслідками «на такому рівні, якого ще ніколи не бачили».

За словами Трампа, США застосовуватимуть проти кораблів Ірану, які мінують води протоки, ті самі технології та ракетні можливості, що й проти наркоторговців, і «знищуватимуть будь-який човен чи корабель, які намагатимуться замінувати Ормузьку протоку».

Нагадаємо, 28 лютого США та Ізраїль розпочали спільну операцію з метою знищити ядерний потенціал Ірану. У відповідь Іран завдав сотні ударів безпілотниками по арабських державах Перської затоки, пошкодивши військові бази США та критично важливу інфраструктуру. Крім того, Іран заявив, що буде блокувати рух Ормузькою протокою, через що ціни на газ та нафту різко зросли.

Зазначимо, через Ормузьку протоку проходить приблизно п’ята частина світового споживання нафти. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну саме цей маршрут набув ще більшого значення для світової торгівлі енергоносіями.