Кирилу Вересу надали звання полковника

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підвищив у військовому званні командира 20-та окремої бригади безпілотних систем «К-2» Кирила Вереса. Про це йдеться у повідомленні бригади, що опубліковане у вівторок, 10 березня.

Відповідно до наказу Олександра Сирського, 36-річному командиру 20 бригади Кирилу Вересу надали звання полковника Збройних сил України.

«Під його командуванням К-2 перетворилася з невеликої групи однодумців на систему, яка не припиняє зростати. Гасло “Їхні смерті – наші життя!” тепер лунає з вуст не сотень, а тисяч. Багатьох тисяч людей, що обрали служити під командуванням К-2 і гордо називати його “батько”», – написали у бригаді.

Що відомо про Кирила Вереса

Кирило Верес народився 8 вересня 1989 року у селищі Муровані Курилівці на Вінниччині. Військову службу розпочав у 2014 році в батальйоні поліції Київ-1, у місті Слов'янськ на Донеччині, був розвідником. У 2015 році Кирило Верес служив контррозвідником СБУ та брав учать у захопленні російських розвідників, яких згодом обміняли на Надію Савченко. У 2016 році військовий обіймав посаду заступника командира 92 окремої штурмової бригади, а у 2017 році брав учать в боях за Мар'їнку Донецької області.

З лютого 2022 року Кирило Верес обороняв напрямок Соледар-Сіверськ на Донеччині у складі батальйону «К-2» 54 ОМБр. У березні того ж року Верес командував обороною Марʼїнки. Того ж місяця українські військові під командуванням Кирила Вереса повернули контроль над втраченими позиціями.

У грудні 2024 року Кирило Верес повідомив трансформацію свого підрозділу у 20-й окремий полк безпілотних систем «К-2», який згодом розшили бригади безпілотних систем.

Кирило Верес є повним кавалером ордену Богдана Хмельницького.