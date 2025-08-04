НРК зі складу 20-го полку безпілотних систем К-2

20-й окремий полк безпілотних систем К-2 оголосив про формування першого у світі батальйону безпілотних наземних комплексів (НРК). Про це повідомили у соцмережах полку в неділю, 3 серпня.

«Тепер батальйон роботів – це не фантастика із фільмів Майкла Бея, це реальність, яку ми творимо тут і зараз», – ідеться в повідомленні.

Наразі оголошено набір особового складу до унікального батальйону безпілотних наземних комплексів. На сайті полку вже є вакансія оператора НРК, незабаром обіцяють розширити перелік посад.

У зв’язку зі створенням батальйону, полк К-2 та Нова пошта оголосили збір 20 млн грн, щоб забезпечити інфраструктуру для роботи новоспеченого батальйону.

«Щоб робот поїхав на свою місію – його треба прокачати. Щоб його прокачати – треба майстерня, інструменти та матеріали, обладнані робочі місця для бійців. А прокачувати будемо захист евакуаційних причепів, ставити лебідки на лафети, забезпечувати роботів старлінками, системами РЕБ тощо», – пояснюють у полку.

Охочі можуть долучитися до збору донатом, а також відкрити збір на дружню банку за посиланням.

Нагадаємо, 20-й окремий полк безпілотних систем К-2 створили на базі другого механізованого батальйону К-2 зі складу 54-ї окремої механізованої бригади у грудні 2024 року. Командиром полку К-2 є підполковник Кирило Верес.

До слова, зазвичай сучасний батальйон складається з 400-800 військовослужбовців.