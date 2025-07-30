Головнокомандувач ЗСУ наголосив на неухильному дотриманні вимог безпеки на полігонах та в навчальних центрах

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський розпорядився максимально перевести навчання українських військовослужбовців під землю. Причина – загроза ударів з боку Росії. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ в середу, 30 липня.

Сирський розповів, що сьогодні провів нараду щодо питань підготовки українських воїнів. Головком зокрема заслухав доповідь заступника начальника Генштабу генерал-майора Ігоря Скибюка, який відповідає за напрям підготовки.

«Окремо наголосив на неухильному дотриманні вимог безпеки на полігонах та в навчальних центрах. У зоні ризику ударів ворожих ракет і дронів – вся Україна. Тому навчальний процес має бути максимально переведений під землю. Реагувати на сигнали повітряної тривоги й появу розвідувальних безпілотників необхідно миттєво!» – додав Олександр Сирський.

Зауважимо, заява Головнокомандувача з’явилась на тлі повідомлень про черговий російський удар по території одного з навчальних підрозділів ЗСУ. Росіяни 29 липня атакували навчальний підрозділ Сухопутних військ двома ракетами «Іскандер» – загинули троє військових, ще 18 зазнали поранень.