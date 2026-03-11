39-річного львів’янина затримали під час отримання хабаря на заправці

На Львівщині викрили одразу дві схеми переправлення ухилянтів через кордон. Зокрема, підприємець зі Стрия на 15-16 тис. доларів обіцяв вивезти військовозобов’язаного чоловіка поза межами пунктів пропуску, а 39-річний львів’янин за 5 тис. доларів торгував медичними довідками для зняття з військового обліку.

За інформацією СБУ, 32-річний підприємець з Стрийського району гарантував ухилянту організувати безпечну втечу за кордон поза пунктами пропуску. Вартість послуг становила від 15 до 16 тис. доларів. За додаткову оплату він обіцяв довезти військовозобов’язаного до точки відправлення в Закарпатській області. Після чого військовозобов’язаний мав нібито безпечно перейти кордон пішки. Задля конспірації план втечі обговорювали під виглядом експорту вікон.

Як повідомили 11 березня в прокуратурі, 39-річний львів’янин, який навчається у фаховому коледжі в Чернівцях, організував схему ухилення від мобілізації. Зокрема, він обіцяв військовозобов’язаним чоловікам за гроші виготовити фіктивні медичні довідки, завдяки яким їх спишуть із військового обліку. На підставі цих документів ухилянт матиме право виїзду за кордон. Свої послуги львів’янин оцінив у 5 тис. доларів. До схеми він залучив знайому 38-річну львів’янку. Саме вона мала надати клієнту необхідні медичні документи.

Обох спільників затримали, чоловіка одразу після отримання хабаря на заправці, а жінку – вдома. Їм повідомили про підозри у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 ККУ). Суд відправив спільників у СІЗО із правом внесення застави.