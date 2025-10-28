Курс злотого в обмінниках Львова

Національний банк України на 28 жовтня 2025 року підвищив офіційний курс польського злотого до гривні на 7 копійок – до 11,5638 грн за 1 злотий, свідчать дані НБУ.

На готівковому ринку обмінні пункти у Львові купують злотий у середньому по 11,15 грн і продають по 11,62 грн. Порівняно з 24 жовтня, ці курси зросли на 4-7 копійок.

Також Нацбанк підвищив курс долара на 7 копійок – до 42,0704 гривень за 1 долар, а євро додало 21 копійку, встановившись на рівні 48,9742 грн.

За словами експертів, невелике зміцнення злотого пов’язане з коливаннями курсу пари злотий-долар на польському ринку, за яким НБУ щодня формує офіційний курс гривні.

Львівські обмінники радять стежити за змінами курсу та планувати обмін валют заздалегідь, особливо у періоди свят і активного туристичного руху до Польщі.