Митники вилучили 174 тис. пачок сигарет

24 листопада у пункті пропуску «Красноїльськ» на Буковині в автоцистерні виявили контрабанду сигарет. За підрахунками митників, вартість товару, який незаконно намагалися вивезти з України, становить 12 млн грн. Про це 25 листопада повідомили у Держприкордонслужбі України.

Автоцистерна прибула у пункт пропуску вночі. Водій, громадянин України, у товаросупровідних документах, які надав на контроль, зазначив, що цистерна порожня. Однак оперативники Чернівецького прикордонного загону мали інформацію про можливе незаконне переміщення тютюнових виробів.

«За допомогою сканера вони виявили приховані тютюнові вироби. Демонтувавши люк, прикордонники та митники дістали зі спеціально виготовленого сховку 174 500 пачок цигарок Ashima без марок акцизного збору. Вартість сигарет склала 12 215 000 грн», – повідомили у ДПСУ.

Вантажівку з цистерною вилучили, її оцінили у 700 тис. грн.

Митники склали протокол про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 МКУ (переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю). Санкція статті передбачає штраф у розмірі 100% вартості товарів – безпосередніх предметів, а також транспортних засобів, що використовувалися для переміщення цих товарів.