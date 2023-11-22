Зловмиснику зарожує штраф в розмірі 17 тис. грн

На Буковині правоохоронці викрили контрабандиста, який намагався в Румунію перевезти 15 тис. пачок контрафактних сигарет. Чоловіка з нелегальним товаром затримали поблизу державного кордону. Працівники Бюро економічних злочинів спільно з прикордонниками та СБУ вилучили в контрабандиста автомобіль та тютюн.

До правоохоронців надійшло анонімне повідомлення про те, що житель Чернівецького району планує перевезти через кордон велику партії пачок сигарет. Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки України у Чернівецькій області спільно з представниками СБУ затримали контрабандиста вночі на одній із лісових доріг. Він намагався вивезти тютюн до Румунії.

«Правоохоронці встановили, що буковинець з метою збуту намагався незаконно перевезти до сусідньої країни близько 15 тис. пачок контрафактних цигарок без марок акцизного податку України. Працівники теруправління вилучили підакцизний товар та автомобіль, на якому його перевозили», – повідомили в Бюро економічної безпеки в середу, 22 листопада.

Загальна вартість вилученого майна складає близько 1,3 млн гривень. На правопорушника правоохоронці зареєстрували кримінальне провадження за ст. 204 КК України (Незаконне придбання, збут чи транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів, тютюну, або інших підакцизних товарів). Контрабандисту загрожує штраф до 17 тис. гривень з конфіскацією майна.