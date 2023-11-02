Ціни на алкогольну продукцію були значно нижчі, а ніж ринкові

На Буковині працівники територіального управління Бюро економічної безпеки виявили 14 веб-сайтів, на яких продавали фальсифікований спирт і лікеро-горілчану продукцію. Правоохоронці усі інтернет-сторінки заблокували. Тепер з’ясовують людей, які причетні до виготовлення та продажу підробного алкоголю.

Під час аналітичної роботи в інтернеті фахівці БЕБ встановили, що в Чернівецькій області діють 14 веб-сайтів, через які можна замовити алкоголь за нижчими цінами, ніж ринкові. Правоохоронці з’ясували, що на порталах не має інформації про найменування суб’єктів господарської діяльності, які здійснюють інтернет-торгівлю. Також на сайтах була відсутня інформація щодо відповідних ліцензій для продажу алкоголю.

«Відвідувачам сайтів пропонували підакцизну продукцію невідомого походження та сумнівної якості з логотипами відомих брендів. Її вартість була у кілька разів нижче ринкової, більшість товарів реалізовували без марок акцизного податку», – повідомили в Бюро економічної безпеки України.

Працівники БЕБ для того, щоб припинити незаконну діяльність фальсифікаторів, направили лист до Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України. Фахівці з кібербезпеки вже заблокували доступ до сайтів.

Наразі правоохоронці встановлюють людей, які причетні до продажу через інтернет фальсифікованого алкоголю та до його виготовлення. Триває слідство.