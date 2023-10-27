Увесь товар правоохоронці конфіскували

На Тернопільщині правоохоронці виявили підпільну гуральню, яку облаштував житель села Чистилів. В недобудованому гаражі чоловік розливав і змішував з різними барвниками та харчовими есенціями спирт з водою і виготовляв різноманітні марки алкогольної продукції. Правоохоронці конфіскували 700 літрів спиртосуміші, пусті пляшки, коробки і корки.

Під час обшуків, проведених під процесуальним керівництвом окружної прокуратури, слідчі виявили мініцех з виготовлення елітних спиртних напоїв. Житель села Чистилів облаштував його в своєму недобудованому гаражі.

«Підозрюваний розливав алкоголь – горілка, віскі, бренді, коньяк та інші напої. Виробництво проводилося в антисанітарних умовах. Увесь товар розливався з однієї бочки, але у різні фірмові пляшки. Аби напій відрізнявся кольором та смаком, він до сурогату додавав різні есенції та барвники», – повідомили в поліції Тернопільщини в п’ятницю, 27 жовтня.

Під час обшуку у чоловіка, окрім спирту, вилучили коробки на різні алкогольні напої, корки та пляшки. Встановлюють слідчі, звідки житель Чистилова брав сировину та кому реалізовував підробний алкоголь.

Факт підпільного виготовлення алкоголю слідчі внесли в ЄРДР відповідно до ст. 204 КК України (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів). Якщо в суді провину чоловіка доведуть, то йому загрожує штрафом до 17 тис. грн та конфіскація і знищення незаконно виготовлених товарів.