На Дніпропетровщині викрили підпільне виробництво тютюну для кальянів

На Дніпропетровщині детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили підпільне виробництво тютюну для кальянів відомих марок. Як повідомили у прес-службі правоохоронного органу, у понеділок, 6 листопада, виготовлений товар група людей збувала через розвинену дистриб’юторську мережу, використовуючи інтернет-сайти та МАФи.

Детективи БЕБ провели одночасно 13 обшуків у виробничих, складських приміщеннях та місцях продажу у Дніпрі та області.

«Виявлено та вилучено понад 200 тис. штук тютюну для кальяну, одноразові електронні сигарети з рідиною в асортименті, рідини для кальяну загальною ємністю близько 8 тонн, рідини для наповнення електронних сигарет понад 14 тис. штук, понад 250 бочок суміші для кальяну, обладнання для виготовлення підакцизних товарів, сировину для виробництва, печатки та документи тощо», – йдеться у повідомленні.

Загальна сума вилученого складає понад 120 млн грн. Наразі триває досудове розслідування. Слідчі встановлюють особи всіх причетних до незаконного виробництва.