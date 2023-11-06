БЕБ вилучило з підпільного тютюнового цеху обладнання та сировину на 120 млн грн
Незаконне виробництво підакцизних товарів діяло на Дніпропетровщині
На Дніпропетровщині детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили підпільне виробництво тютюну для кальянів відомих марок. Як повідомили у прес-службі правоохоронного органу, у понеділок, 6 листопада, виготовлений товар група людей збувала через розвинену дистриб’юторську мережу, використовуючи інтернет-сайти та МАФи.
Детективи БЕБ провели одночасно 13 обшуків у виробничих, складських приміщеннях та місцях продажу у Дніпрі та області.
«Виявлено та вилучено понад 200 тис. штук тютюну для кальяну, одноразові електронні сигарети з рідиною в асортименті, рідини для кальяну загальною ємністю близько 8 тонн, рідини для наповнення електронних сигарет понад 14 тис. штук, понад 250 бочок суміші для кальяну, обладнання для виготовлення підакцизних товарів, сировину для виробництва, печатки та документи тощо», – йдеться у повідомленні.
Загальна сума вилученого складає понад 120 млн грн. Наразі триває досудове розслідування. Слідчі встановлюють особи всіх причетних до незаконного виробництва.