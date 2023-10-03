Йому загрожує штраф до 170 тис. грн

На Буковині детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки викрили працівника нафтобази, який продавав сфальсифікований бензин. Загалом правоохоронці вилучили понад 40 тонн підробленого пального, орієнтовною вартістю 2 млн гривень. Чоловіку вручили підозру, а справу скерували до суду.

Під час досудового розслідування детективи БЕБ спільно зі співробітниками СБУ встановили, що один з працівників нафтобази продавав пальне невідомого походження. Зокрема він реалізовував незаконно виготовлений бензин марки А-92 із січня по червень 2023 року. Буковинець брав звичайне паливо, до нього доливав різні хімічні сполуки і тим самим збільшував об'єм рідини. Робив це для того, щоб отримати більше прибутку від продажів.

«Під час обшуків, правоохоронці вилучили близько 100 тонн пального. За результатами проведених експертиз, з'ясувалось, що фальсифікованими були понад 40 тонн, орієнтовною вартістю 2 млн грн», – повідомили в Бюро економічної безпеки України у вівторок, 3 жовтня.

Працівнику нафтобази повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 204 КК України (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів). Наразі справу передали до суду. Зловмиснику загрожує штраф до 170 тисяч гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.