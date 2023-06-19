На підпільному виробництві щомісяця виготовляли до 500 тонн фальсифікованого пального

На Дніпропетровщині поліцейські викрили злочинне угруповання, яке на нафтопереробному заводі створило підпільне виробництво. На ньому щомісяця виготовляли до 500 тонн фальсифікованого пального, яке продавали підприємствам та на АЗС в різних областях. Незаконне виробництво щомісяця заробляло до 30 млн грн.

Як повідомив 19 червня департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, до складу угруповання входило 10 осіб – організатори нафтопереробного заводу, власники АЗС та комерційних структур, через які «відмивали» гроші та продавали фальсифікат.

«Організатори оборудки використовували потужності одного з нафтопереробних заводів області, які дозволяли отримувати до 500 тонн пального щомісяця. За попередніми даними, сировину для пального викрадали з нафтопроводів та поставляли до нелегального заводу. Надалі, після переробки нафти, для збільшення октанового числа додавали до сировини розчинники невідомого походження, зокрема й ті, які заборонено використовувати у виробництві пального в Європі та Україні, оскільки такі компоненти є небезпечними для життя та здоров’я громадян», – повідомили у департаменті.

Фальсифіковане пальне під виглядом якісного продавали в мережі АЗС. Поліцейські провели обшуки у Дніпропетровській, Київській, Одеській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській областях та у Рівному. Під час обшуків вилучили понад 850 тонн нафтопродуктів та обладнання на майже 95 млн грн, а ще різну валюту в еквіваленті 110 млн грн.

«Керівництво нафтопереробного заводу укладало фіктивні договори з підконтрольними комерційними структурами. Відповідно до угод останнім продавали компоненти палива, хоча фактично їх використовували для виготовлення фальсифікату. Окрім того, щоб приховати реальні прибутки, вносили до фінансової звітності недостовірні дані», – зазначено у повідомленні поліції.

Десятьом учасникам організованої злочинної групи повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України: незаконне виготовлення підакцизних товарів, відмивання майна, одержаного злочинним шляхом, несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в комп'ютерах, службове підроблення.