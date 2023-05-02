У прокуратурі ще не розголошують деталей про організаторів підпільного заводу

На Львівщині правоохоронці викрили підпільний завод із виробництва дизпалива та бензину. Як повідомили у прокуратурі у вівторок, 2 травня, на підприємстві щодня виготовляли по 5 тонн контрафактного пального. Підпільне виробництво палива виявили на Стрийщині.

За даними слідства, співробітники одного із товариств налагодили переробку нафти та виробництво низькоякісного пального. Незаконно виготовлену продукцію чоловіки реалізовували на території Львівщини.

Щодня на заводі виготовляти до 5 тонн дизелю та бензину. Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили майже 40 тис. літрів нафтопродуктів, спецобладнання та чорнові записи. Орієнтовна вартість вилученого пального становить 7,5 млн грн.

«Організували нелегальний бізнес керівники комерційних структур та залучили осіб, обізнаних з технологічними процесами переробки нафти. На потужностях нафтопереробного комплексу, що знаходився в Стрийському районі, ділки налагодили повний цикл виробництва дизельного пального та бензину. На заводі позмінно працювало по два технологи», – повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.

Більше деталей про організаторів підпільного заводу у прокуратурі та у поліції не розголошують, адже досі проводяться слідчі розшукові дії та встановлюються всі причетні до вчинення кримінального правопорушення.