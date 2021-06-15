Бійці прикордонного загону «Дозор» провели обшуки на підприємстві

На Харківщині прикордонники викрили нафтовий завод, який виготовляв пальне з російських нафтопродуктів «сірого імпорту». Про це повідомила Держприкордонслужба.

Власники заводу отримували частину сировини з РФ, і в подальшому використовували її у виробництві контрафактного пального. Виготовлений контрафакт реалізовували на заправках у Харківській та сусідніх областях.

Під час обшуків на заводі було вилучено 738 тис. літрів нафтопродуктів, обладнання, фінансово-господарську документацію, комп’ютерну техніку на загальну суму 54 млн грн.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 204 ККУ «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів».

Разом з тим, слідчі Нацполіції викрили злочинну групу яка торгувала контрафактним пальним на території Харківщини та ще кількох областей. У ході обшуків було виявлено обладнання для виробництва пального, що дозволяло зловмисникам переробляти понад 24 тонн нафти за добу. Також було вилучено близько 12 тонн незаконно виготовленої продукції.