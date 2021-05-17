Служба безпеки України викрила на Кіровоградщині нелегальний нафтопереробний завод. Його щомісячний обіг становив понад 1 млн грн. Про це повідомила СБУ в понеділок, 17 травня.

Нелегальний бізнес організував мешканець житель Голованівського району, що на Кіровоградщині, разом з двома спільниками. Для виробництва фальсифікованого пального вони незаконно використовували потужності легального нафтопереробного заводу.

Нелегальний бензин та дизельне паливо вони продавали без дозвільних документів через підконтрольні підприємства під виглядом розчинників та інших похідних нафтопродуктів, які не підлягають акцизному оподаткуванню.

Під час обшуків вилучили обладнання, яке використовувалось для нелегального виробництва пального, майже 100 тис. літрів сирої нафти; 120 тис. літрів дизельного палива та 24,5 тис. літрів бензину.

Загалом нелегальної продукції вилучили на суму 5,7 млн грн. Трьом учасникам нелегального бізнесу повідомили про підозру за двома статтями – про кримінальне правопорушення, вчинене організованою групою та про незаконне виготовлення пального або інших підакцизних товарів.

Їм може загрожувати до п’яти років позбавлення волі із конфіскацією та знищенням незаконно виробленої продукції.