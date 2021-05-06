СБУ викрила масштабний нелегальний завод з переробки нафти
Для продажу палива завод використовував АЗС, які працювали без ліцензій
Служба безпеки України викрила на Дніпропетровщині великий нафтопереробний завод, який виготовляв щодня десятки тонн дизельного палива на мільйони гривень. Про це 6 травня повідомила прес-служба СБУ.
Зазначається, що заблокувати вдалося схему як виробництва, так і продажу пального сумнівної якості.Для виробництва контрафакту троє організаторів облаштували нелегальний нафтопереробний завод.
Готову продукцію ділки збували через логістичні центри, які були розташовані у Дніпропетровській та Полтавській областях.
Також для продажу палива використовували афілійовані АЗС, які працювали без необхідних дозвільних документів та ліцензій.
Під час обшуків на заводі, в місцях зберігання і продажу паливно-мастильних матеріалів виявили понад 160 тонн контрафактного пального, промислове технологічне обладнання, печатки і штампи афілійованих комерційних структур та фінансово-господарську документацію і чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність.
Кримінальне провадження відкрили за статтею 227 (умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції).