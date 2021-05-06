Готову продукцію ділки збували через логістичні центри

Служба безпеки України викрила на Дніпропетровщині великий нафтопереробний завод, який виготовляв щодня десятки тонн дизельного палива на мільйони гривень. Про це 6 травня повідомила прес-служба СБУ.

Зазначається, що заблокувати вдалося схему як виробництва, так і продажу пального сумнівної якості.Для виробництва контрафакту троє організаторів облаштували нелегальний нафтопереробний завод.

Готову продукцію ділки збували через логістичні центри, які були розташовані у Дніпропетровській та Полтавській областях.

Також для продажу палива використовували афілійовані АЗС, які працювали без необхідних дозвільних документів та ліцензій.

Під час обшуків на заводі, в місцях зберігання і продажу паливно-мастильних матеріалів виявили понад 160 тонн контрафактного пального, промислове технологічне обладнання, печатки і штампи афілійованих комерційних структур та фінансово-господарську документацію і чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність.

Кримінальне провадження відкрили за статтею 227 (умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції).