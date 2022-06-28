Мережу АЗС викрили на продажі фальсифікованого бензину у лютому 2022 року

Спіймана на торгівлі фальсифікованим бензином мережа франківських АЗС «Коса» передала ЗСУ 10 тис. дизелю та перерахувала на потреби військових 60 тис. грн. Разом із тим суд визнав директора мережі заправок Романа Маркевича винним у продажі підробленого пального та зобов’язав сплатити 85 тис. грн штрафу.

Як у вівторок, 28 червня, повідомила прес-служба Івано-Франківської обласної прокуратури, директор місцевої АЗС незаконно купив і перепродавав контрафактний бензин. Підроблене пальне реалізовувалося через мережу АЗС на околицях Франківська. СБУ викрила мережу автозаправних станцій на торгівлі фальсифікованим бензином та дизельним пальним у лютому 2022 року. Щоб приховати підробку, зловмисники змішували фальсифікат з якісним паливом. Крім цього, мережа АЗС працювала без дозвільних документів та не була офіційно введена в експлуатацію. Тоді правоохоронці конфіскували обладнання АЗС та пальне на 1,5 млн грн.

Під час обшуків, проведених на двох АЗС та базі зберігання палива, правоохоронці виявили та вилучили понад 18 тонн фальсифікованого бензину, майже 33 тони дизельного пального, чорнові записи, що підтверджують придбання та реалізацію контрафактного бензину, дані щодо фактичних обсягів збуту пального, які відрізняються від поданих ділками до Державної податкової служби та понад 300 тис. грн готівкою.

«Під час розслідування директор мережі АЗС повністю визнав свою вину у вчиненні вказаного правопорушення та передав на потреби Збройних сил України 10 тис. літрів дизельного пального, а також 60 тис. гривень», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Правоохоронці імені обвинуваченого не називають, проте у судових матеріалах зазначається, що фігурантом справи є директор мережі АЗС «Коса» та бухгалтер підприємства Роман Маркевич. За даними слідства, схема купівлі та перепродажу фальсифікованого пального на цих АЗС була налагоджена ще наприкінці 2021 року. Незаконно виготовлений бензин директора заправок «Коса» Роман Маркевич купив у Коростені на Житомирщині. У матеріалах справи йдеться про 24 тис. літрів підробленого бензину, який розвантажили на кілька заправок мережі «Коса», зокрема, на АЗС на вул. Надрічній, 46А; 4 у с. Крихівці на вул. Фізкультурній, 27, та у с. Черніїв, на вул. Надвірнянській, 1б. Підроблений бензин продавали по 30-31 грн за літр.

Роман Маркевич уклав із прокурором угоду про визнання вини, яку суд затвердив. Відтак суддя Івано-Франківського міського суду Василь Тринчук визнав директора АЗС винним за ч. 1 ст. 204 ККУ (незаконне зберігання та збут підакцизних товарів) та зобов’язав його сплатити 85 тис. грн штрафу. Усе вилучене підроблене пальне суд вирішив знищити.

Згідно з системою YouControl АЗС «Коса ЛТД» належить франківцю Роману Маркевичу. Підприємство згадується у постанові Івано-Франківського суду, який оштрафував працівника АЗС за розрахунок клієнта без застосування касового апарату. Водночас в ухвалі цього ж суду йдеться, що АЗС працювала без сертифіката та акту готовності до експлуатації. Про те, що на цій заправці нелегально продають пальне у 2018 році повідомляв сайт «Курс». У цьому ж році, «Коса ЛТД» фігурувала у кримінальній справі про самовільне захоплення земельних ділянок, які перебували у комунальній власності Івано-Франківська. Власники підприємства встановили на них автозаправні станції, які працювали без дозвільних документів.