Працівники АЗС не надали поліцейським жодних документів на товар

На двох автозаправках на території Тячівського району поліція виявила продаж товарі, які були привезені в Україну як гуманітарна допомога з Румунії. Обидві АЗС належать одній людині – 31-річному місцевому підприємцю. Під час перевірки заправок працівники не могли надати поліції жодних документів на продукцію, весь товар вилучили.

Як у середу, 20 квітня, повідомляє прес-служба поліції Закарпаття, на двох АЗС у Тячівському районі правоохоронці виявили товари без документів. За попередньою інформацією, продукція надійшла на Закарпаття як гуманітарна допомога з Румунії. Автозаправки належать 31-річному підприємцю з Тячівського району.

«Поліцейські виявили на двох місцевих АЗС продукцію, яка, ймовірно, була доставлена на територію України як гуманітарна допомога з Румунії. Відомо, що обидва підприємства належить одному власнику – 31-річному жителю Тячівського району», – йдеться у повідомленні.

У поліції уточнюють, що продавалися переважно харчові продукти. Працівники автозаправок не надали поліцейським жодних документів на товар, всю продукцію вилучили. «Для перевірки інформації щодо походження виявленого товару, на який працівники закладів не змогли надати жодних документів, поліцейські провели огляд та вилучили всю продукцію», – додають у прес-службі поліції.

Наразі правоохоронці проводять перевірку щодо походження продукції, яка продавалась на автозаправках. У разі підтвердження факту торгівлі гуманітарною допомогою, підприємця притягнуть до кримінальної відповідальності.