Керівник заправки викрав інкасаторську сумку, в якій було понад 200 тис. грн

Керівника автозаправки у Виноградові підозрюють у крадіжці понад 200 тис. грн із сейфа. За даними поліції, 22-річний директор АЗС забрав із сейфа інкасаторську сумку, в якій була вся виручка, та поїхав за межі Закарпаття. Чоловіка затримали у Франківську, в його автомобілі виявили зниклу готівку, кошти повернуть на АЗС. Затриманий наразі перебуває у СІЗО, за скоєне йому загрожує до восьми років ув'язнення.

Як повідомила прес-служба поліції Закарпаття, інцидент стався у середу, 22 червня. Правоохоронці отримали виклик від працівника АЗС у Виноградові про зникнення із сейфа інкасаторської сумки з готівкою на суму понад 200 тис. грн. На місці поліцейські з’ясували, що до зникнення грошей міг бути причетний директор автозаправки.

«Того дня близько 11:30 22-річний керівник АЗС заходив до приміщення, де зберігалися гроші, і саме після того, як він поїхав, було виявлено відсутність виручки. За допомогою системи відеоспостереження «Безпечне Закарпаття» оперативники проклали маршрут руху фігуранта. Чоловік встиг покинути межі області і затримати його поліцейським вдалося вже у місті Івано-Франківськ», – йдеться у повідомленні поліції.

В автомобілі директора АЗС правоохоронці вилучили зниклі кошти, їх повернуть підприємству. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, якщо вони вчинені в умовах воєнного стану). 22-річний керівник автозаправки перебуває у СІЗО, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.