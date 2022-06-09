Чоловіка зупинили патрульні через те, що він перебував п'яним на вулиці

У Хмельницькому патрульні випадково виявили 37-річного мешканця Житомирщини, який перебував у розшуку. Перехожий потрапив у поле зору поліції, оскільки перебував п'яним у громадському місці. За це на нього склали адмінпротокол, але в процесі з'ясувалось, що на Житомирщині його засудили до ув'язнення за крадіжку та легке тілесне, а сам чоловік переховувався від відбування покарання. Чоловіка вже передали поліції Житомирщини.

Як повідомляє прес-служба поліції Хмельниччини, п'яного чоловіка виявили патрульні у середу, 8 червня. На нього склали адмінпротокол за ст. 178 КУпАП (поява у громадських місцях в нетверезому вигляді).

Під час складання протоколу поліцейські перевірили чоловіка по базах і встановили, що він ухиляється від відбування покарання за крадіжку та умисне легке тілесне ушкодження.

«Патрульні негайно викликали на місце працівників кримінальної поліції Хмельницького районного управління, які передали правопорушника колегам із Житомирщини. Тепер зловмиснику неминуче доведеться відбути призначене покарання», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що за статтею про появу в нетверезому стані на вулиці йому загрожує мізерний штраф: 35 грн.