32-річному мешканцю Франківська зараз загрожує до 8 років ув'язнення

Поліція затримала 32-річного чоловіка, який пробрався до приміщення поліцейського пункту в Івано-Франківську та намагався викрасти звідти ноутбук. Винести техніку з приміщення зловмисник не встиг, бо на роботу повернувся дільничний офіцер, який затримав чоловіка до моменту прибуття слідчих.

Як у п’ятницю, 17 червня, повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, 32-річний чоловік проник до приміщення поліцейського пункту, забрав ноутбук і намагався втекти. Інцидент стався ввечері четверга, 16 червня, близько 18:30. Поліцейські з’ясували, що 32-річний чоловік потрапив всередину приміщення, пошкодивши вхідні двері.

«Чоловік проник до середини поліцейської станції, звідки намагався викрасти ноутбук. Однак не встиг, бо на робоче місце повернувся дільничий офіцер, який і застав зловмисника «на гарячому» та затримав до приїзду слідчо-оперативної групи», – йдеться у повідомленні поліції.

Затриманий виявився раніше судимим 32-річним мешканцем Івано-Франківська. Наразі чоловік перебуває у СІЗО. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15 (замах на злочин) та ч. 4 ст. 185 ККУ (крадіжка). За скоєне чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.