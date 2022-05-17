Працівниця інтернату на Стрийщині крала продукти у дітей з інвалідністю
Ці продукти заклад отримав як гуманітарну допомогу
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 0
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Працівницю інтернату на Стрийщині підозрюють у крадіжці продуктів харчування, які заклад отримав як гуманітарну допомогу для дітей з інвалідністю. Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.
Як вказано у повідомленні, жителька Стрийщини, працюючи у дитячому будинку-інтернаті, крала продукти харчування, призначені для дітей з інвалідністю, надані дитячому закладу в якості гуманітарної допомоги.
Жінці повідомили про підозру у вчиненні крадіжки та невдовзі оберуть запобіжний захід.
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