Працівницю інтернату на Стрийщині підозрюють у крадіжці продуктів харчування, які заклад отримав як гуманітарну допомогу для дітей з інвалідністю. Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

Як вказано у повідомленні, жителька Стрийщини, працюючи у дитячому будинку-інтернаті, крала продукти харчування, призначені для дітей з інвалідністю, надані дитячому закладу в якості гуманітарної допомоги.

Жінці повідомили про підозру у вчиненні крадіжки та невдовзі оберуть запобіжний захід.