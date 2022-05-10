Під час обшуків вилучили 144 мішки із одягом та стільки ж мішків із взуттям

На Львівщині викрили благодійну організацію, що налагодила схему ввезення брендового одягу та взуття під виглядом гуманітарної допомоги. Про це 10 травня повідомив голова ЛОДА Максим Козицький та обласна прокуратура.

Прокуратура Львівської області повідомила, що вони виявили вантажівку із напівпричепом, яка перевозила з-за кордону під виглядом гуманітарної допомоги нове взуття і одяг. Під час обшуків вилучили 144 мішки із одягом та стільки ж мішків із взуттям. Зокрема, виявлено понад 3500 пар нового чоловічого, жіночого та дитячого взуття різних марок, в тому числі відомих брендів.

За попередніми даними, загальна вага вилученого товару становить понад 7,6 т товару, вартістю на понад 11 млн грн, при цьому в офіційних документах вага і вид вантажу вказувались інші.

За даними голови Львівської ОДА Максима Козицького, схему ввезення брендового одягу налагодила одна з благодійних організацій Львівщини.

Нагадаємо, що екс-чиновника Львівської ОДА Романа Матиса та головного редактора сайту Mind.ua Євгена Шпитка підозрюють у продажі військового спорядження та іншої гуманітарної допомоги, яка призначалася для військових. Крім того вони розкрадали гроші, які благодійники жертвували на потреби армії. Їх затримали 5 травня під час продажу чергової партії військового спорядження на суму 550 тис. грн.