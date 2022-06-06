За крадіжку медикаментів з волонтерського складу чоловікові загрожує до 8 років тюрми

Поліція затримала 38-річного мешканця Івано-Франківська, якого підозрюють у крадіжці медикаментів із волонтерського складу та звинувачують у торгівлі гуманітарною допомогою на місцевому ринку. Виявилося, що затриманий працював на складі однієї з волонтерських організацій охоронцем та мав вільний доступ до приміщення. За скоєне іванофранківцю загрожує до восьми років тюрми.

Як у понеділок, 6 червня, повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, виклик про можливий продаж гуманітарної допомоги на місцевому ринку надійшов поліції у суботу, 4 червня, від волонтера однієї з громадських організацій.

«Чоловік повідомив, що на місцевому ринку виявив невідомого, який, на думку волонтера, з автомобіля продавав гуманітарну допомогу, а саме: медичні препарати, харчові продукти, камуфляжні штани, ліхтарики, термоси, рації із зарядними пристроями та інші речі», – йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці з’ясували, що 38-річний місцевий мешканець викрав медикаменти зі складського приміщення Івано-Франківського драмтеатру, в якому одна із громадських організацій зберігала гуманітарну допомогу. Надалі чоловіка мав намір продати ліки, але його виявили волонтери.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 ККУ (крадіжка, вчинену в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.