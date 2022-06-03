Галина Ярцева неодноразово заявла, що не продає гуманітарну допомогу і назвала справу замовною

Керівниці Руху підтримки закарпатських військових Галині Ярцевій оголосили про підозру в продажі гуманітарної допомоги та військового спорядження. СБУ заявила, що має докази щодо нібито незаконного виведення з рахунків близько 600 тис. грн. Разом з тим у прокуратурі уточнюють, що волонтерка витратила ці кошти на закупівлю різнокольорових футболок, які Рух почав продавати після повномасштабного вторгнення Росії в Україні. Волонтери проводили потужну інформаційну кампанію щодо продажу патріотичних футболок та неодноразово наголошували, що всі виручені кошти йдуть на допомогу ЗСУ. Після обшуків в офісі волонтерів в Ужгороді Галина Ярцева заявляла, що справа є політичним замовленням і тиском на всіх волонтерів. Рух підтримки закарпатських військових є найвідомішою волонтерською організацією Закарпаття, яка працює з 2014 року.

Про оголошення Галині Ярцевій підозри першими повідомили волонтери Руху закарпатських військових на своїй сторінці у Facebook, зазначивши, що координаторку Руху зупинили близько 10 працівників поліції та СБУ в масках, коли вона збиралася їхати на засідання суду в Іршаві, де мало розглядатися питання арешту майна, вилученого із волонтерського офісу 25-26 травня. З моменту проведення обшуків у офісі волонтерів в Ужгороді на вулиці Гойди, 8 ні поліція, ні СБУ ситуацію не коментувала.

У п’ятницю, 3 червня, прес-служба СБУ Закарпаття повідомила про оголошення підозри 49-річній координаторці Руху підтримки закарпатських військових Галині Ярцевій у торгівлі гуманітарною допомогою. У прес-службі СБУ заявили, що волонтерка «продавала гуманітарну допомогу, у тому числі й військове спорядження, яке безкоштовно надходило від меценатів, волонтерів або іноземних структур».

«Вона маскувала продаж під виглядом «благодійного внеску»: пропонувала громадянам придбати спорядження за «спеціальною ціною» - 50% від повної вартості. Для уникнення свого викриття, волонтерка давала підписувати відповідні акти, у яких зазначалося, що це не оплата за товар, а благодійний внесок.Після цього, громадяни перераховували кошти на особистий банківський рахунок фігурантки та одного із членів організації або ж віддавали готівкою», – йдеться у повідомленні СБУ.

За інформацією прес-служби СБУ, з лютого 2022 року на особисті рахунки членів організації «було переведено понад 3 млн гривень, які фігурантка справи могла використовувати для власних цілей». Також у СБУ додають, що «зібрано достатньо доказів, які підтверджують, що у такий спосіб було виведено майже 600 тисяч гривень, які надійшли як благодійні пожертви».

У прес-службі Закарпатської обласної прокуратури уточнюють, що «протягом місяця підозрювана витратила 584 909 грн на закупівлю різнокольорових футболок і нанесення на них принтів із патріотичними гаслами. Подальша реалізація цих речей давала змогу одержати прибуток – готівкові кошти, які ніяким чином не обліковувалися».

У Головному управлінні Нацполіцї у Закарпатській області зазначають, що «йдеться про схему, за якою здійснювався продаж предметів гуманітарної допомоги та військового спорядження, отриманого зокрема і з-за кордону».

«Покупець міг придбати будь-які речі військового призначення абощо через заявку, в якій зазначалося, що це не оплата за товар, а благодійний внесок. Для військовослужбовців діяла знижка – вони могли сплачувати лише половину вартості за товар, який мали б отримати безкоштовно», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції.

Наразі координаторці Руху підтримки закарпатських військових оголосили про підозру за ч. 3 ст. 201-2 ККУ (продаж гуманітарної допомоги, незаконне використання благодійних пожертв з метою отримання прибутку під час воєнного стану). Санкція статті передбачає від п’яти до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у четвер, 26 травня, Рух підтримки закарпатських військових повідомив про обшуки у волонтерському офісі в центрі Ужгорода. Тоді з волонтерського офісу вилучили харчові продукти, гуманітарну допомогу, всі медичні засоби та спорядження, яке було готове до відправки військовим на передову. Прокуратура пояснювала пошуки підозрою у продажі гуманітарної допомоги. Волонтери назвали обшуки незаконними та заявили, що зараз їх робота повністю заблокована. Координаторка Руху закарпатських військових Галина Ярцева у своєму відеозверненні заявляла, що обшуки у волонтерському офісі в Ужгороді були незаконними та проводилися без ордера. Також вона просила підтримки у військових, яким волонтери надавали посильну допомогу ще з 2014 року.

Під час прес-конференції у п’ятницю, 27 травня, волонтери Руху підтримки закарпатських військових та представники інших організацій заявили, що вважають обшуки тиском на всю волонтерську спільноту Закарпаття. Зокрема, координатора Руху підтримку закарпатських військових Галина Ярцева зазначила, що, окрім волонтерського офісу та складу, обшуки відбулись у неї вдома та у квартирах ще кількох волонтерів.

Координаторка Руху назвала проведення обшуків з вилученням всіх речей з волонтерського складу політичним переслідуванням, замовною справою і тиском на всю спільноту Руху. Також Галина Ярцева заявляла, що Рух підтримки закарпатських військових, попри блокування роботи, продовжує працювати та вже заново оголосив збір необхідного для поранених військових.

Зазначимо, Рух підтримки закарпатських військових – одне із найбільш відомих об'єднань волонтерів на Закарпатті, яке працює з 2014 року. Ініціатива створювалась для допомоги військовим із 128-ї гірсько-штурмової бригади, яка дислокується на території Закарпатської області. Рух об'єднує сотні закарпатців та зараз допомагає військовим, які на передовій, а також забезпечує усім необхідним поранених бійців, які лікуються на Закарпатті.

Вагомий внесок у допомогу війську Руху підтримки закарпатських військових у різні роки неодноразово відзначали як самі військовослужбовці, так і місцева влада. Волонтери систематично організовують різні благодійні заходи в Ужгороді, збори продуктів та всього необхідного на волонтерських точках в супермаркетах, влаштовують благодійні ярмарки, концерти, спортивні заходи, а також нещодавно запустили продаж патріотичних футболок. Усі виручені кошти від продажу футболок йдуть на закупівлю засобів захисту для військових.