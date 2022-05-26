Волонтери заявляють, що обшуки в офісі в Ужгороді були незаконними

Закарпатська обласна прокуратура прокоментувала обшуки в офісі Руху підтримки закарпатських військових в Ужгороді та зазначила, що вони були «зумовлені необхідністю перевірки відомостей щодо можливого продажу гуманітарної допомоги, яку мали б передавати безоплатно». Разом із тим у прес-службі прокуратури уточнюють, що наразі нікому з волонтерів підозру не оголошували. Самі волонтери називають обшуки незаконними та заявляють про вилучення всього майна, яке зберігалося в офісі та було призначене для відправки військовим.

Офіційний коментар щодо обшуків у волонтерському офісі Руху підтримки закарпатських військових прес-служба Закарпатської обласної прокуратури оприлюднила у четвер, 26 травня. Зокрема, у прокуратурі зазначають, що наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 201-2 ККУ (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги в період дії воєнного стану).

«Проведення таких слідчих дій зумовлене необхідністю перевірки відомостей щодо можливого продажу гуманітарної допомоги, яку мали б передавати безоплатно. Також це здійснено з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення», – повідомили у прокуратурі.

Під час обшуків із офісу вилучили документи, чорнові записи, готівкові кошти та інші речі які можуть слугувати доказами. Як уточнюють у прокуратурі, «окреме майно може бути передане ЗСУ»: «В межах законодавства буде вирішене питання щодо їх зберігання та накладення на них арешту. За можливості і якщо це не нестиме шкоду кримінальному провадженню – окреме майно розпорядником може бути передане на ЗСУ», – йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури.

Правоохоронці додають, що наразі у справі жодна особа не затримана і нікому не повідомлено про підозру. «Триває слідство, тому зараз це вся інформація, яку можемо розголосити. Хочемо зазначити, що такі слідчі дії жодним чином не спрямовані на дискредитацію певної громадської організації чи волонтерського руху як такого. Однак наш обов’язок – за наявності інформації про можливе вчинення злочину – перевірити її, дати їй оцінку і вже за необхідності прийняти ті чи інші подальші процесуальні рішення», – додали у прокуратурі.

Нагадаємо, про обшуки у волонтерському офісі в центрі Ужгорода стало відомо пізно ввечері у середу, 25 травня, після повідомлення Руху підтримки закарпатських військових. Волонтери назвали обшуки незаконними та заявили, що зараз їх робота повністю заблокована. За словами представників Руху, волонтерського офісу вилучили харчові продукти, гуманітарну допомогу, всі медичні засоби та спорядження, яке було готове до відправки військовим на передову.

Координаторка Руху закарпатських військових Галина Ярцева у своєму відеозверненні заявила, що обшуки у волонтерському офісі в Ужгороді були незаконними та проводилися без ордера. Також вона попросила підтримки у військових.

«Хочу подякувати вам за підтримку і висловити своє обурення від дій слідчих органів, які незаконно втрутилися в роботу нашої організації. Без ордера на обшук вони вилучили все до останньої коробки із наших приміщень. Це допомога на поранених, це наші закупи для військових. Ми проти того і ми будемо з цим боротися. І третє – хочу звернутися до наших ветеранів, наших АТОвців, ми потребуємо нашої допомоги», – сказала Галина Ярцева.