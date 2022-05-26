З офісу волонтерів в Ужгороді вилучили продукти, спорядження та всю медицину

Рух підтримки закарпатських військових повідомив про обшуки у волонтерському офісі в центрі Ужгорода. Волонтери назвали обшуки незаконними та заявили, що зараз їх робота повністю заблокована. Відомо, що з волонтерського офісу вилучили продукти, гуманітарну допомогу, всі медичні засоби та спорядження, яке було готове до відправки військовим на передову. Правоохоронці наразі ситуацію не коментують, однак факт проведення обшуків – підтверджують.

Про обшуки у волонтерському офісі Рух підтримки закарпатських військових повідомив пізно ввечері у середу, 25 травня. «В офісі Руху підтримки закарпатських військових тривають незаконні обшуки. Ми не розуміємо причин такої атаки на волонтерський рух. Наразі наша діяльність з допомоги військовим, у тому ж числі пораненим – заблокована», – зазначили волонтери.

Фото волонтерів, Facebook

Також у Русі підтримки закарпатських військових додали, що прикро вражені фактом проведення обшуків у волонтерському офісі. Зранку волонтери повідомили, що офісу вилучили всі харчові продукти, гуманітарну допомога, медичні засоби та військове спорядження, яке вже було готове до відправки військовим за їхніми запитами.

У прес-службі Закарпатської обласної прокуратури ZAXID.NET підтвердили факт проведення обшуків у волонтерському офісі Рух підтримки закарпатських військових на вулиці Гойди, 8 в Ужгороді, про обставини обіцяють повідомити згодом. Прес-служба СБУ Закарпаття повідомила ZAXID.NET, що наразі деталей щодо проведення обшуків в офісі волонтерів немає, інформацію нададуть пізніше.

Зазначимо, Рух підтримки закарпатських військових – одне із найбільш відомих об'єднань волонтерів на Закарпатті, яке працює з 2014 року. Ініціатива створювалась для допомоги військовим із 128-ї гірсько-штурмової бригада, яка дислокується на території Закарпатської області. Рух об'єднує сотні закарпатців та зараз допомагає військовим, які на передовій, а також забезпечує усім необхідним поранених бійців, які лікуються на Закарпатті.

Вагомий внесок у допомогу війську Руху підтримки закарпатських військових у різні роки неодноразово відзначали як самі військовослужбовці, так і місцева влада. Волонтери систематично організовують різні благодійні заходи в Ужгороді, збори продуктів та всього необхідного на волонтерських точках в супермаркетах, влаштовують благодійні ярмарки, концерти, спортивні заходи, а також нещодавно запустили продаж патріотичних футболок. Усі виручені кошти від продажу футболок йдуть на закупівлю засобів захисту для військових.