Двоє чоловіків намагалися обікрасти волонтерський склад

Волонтери руху підтримки закарпатських військових затримали двох чоловіків, які намагалися обікрасти волонтерський склад. Майно, яке зловмисники встигли завантажити у своє авто, поліцейські вилучили. Обом фігурантам за крадіжку в умовах воєнного стану загрожує до восьми років позбавлення волі.

За інформацією прес-служби поліції Закарпаття, виклик про крадіжку з волонтерського офісу у Виноградові надійшов правоохоронцям у вівторок, 17 травня. Одна із волонтерок повідомила поліції, що двоє чоловіків намагалися обікрасти офіс руху підтримки закарпатських військових, проте, за словами заявниці, волонтерам вдалося спіймати зловмисників.

«Зловмисники прийшли до волонтерів та непомітно винесли майно. Правоохоронці затримали 21-річного та 41-річного чоловіків та помістили ізолятора тимчасового тримання. Також поліція вилучила автомобіль ВАЗ 21013, куди зловмисники спакували крадені речі та намагалися втекти з місця події», – йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 ККУ (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану). Обом чоловікам загрожує до 8 років позбавлення волі. Наразі зловмисники перебувають у СІЗО.