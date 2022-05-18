За крадіжку пального під час воєнного стану обом фігурантами загрожує до 8 років тюрми

39-річний машиніст поїзда Ходорів – Івано-Франківськ зливав дизельне паливо і продавав водіям. 100 літрів краденого пального поліцейські виявили у багажнику Volkswagen, який зупинили в селі Тустань на Прикарпатті. І машиністу, і водію, в якого знайшли каністри з пальним, загрожує до восьми років позбавлення волі.

Як у середу, 18 травня, повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, правоохоронці у селі Тустань зупинили автомобіль Volkswagen, за кермом якого перебував 55-річний чоловік. У багажнику авто поліцейські виявили кілька каністр з дизельним паливом. Водій пояснив, що купив близько 100 літрів пального у машиніста.

«Правоохоронці з’ясували, працівник залізниці злив пальне з дизельного поїзда сполученням «Ходорів – Івано-Франківськ», а відтак продав його спільнику. Автомобіль та викрадене пальне поліцейські вилучили. Також встановили особу машиніста. Йдеться про 39-річного місцевого мешканця», – зазначається у повідомленні поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 ККУ (таємне викрадення чужого майна в умовах воєнного стану). За скоєне машиністу і водію авто загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.