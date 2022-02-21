Правоохоронці виявили та вилучили понад 18 тонн фальсифікованого бензину

СБУ викрила у Івано-Франківську мережу автозаправних станцій, яка торгувала фальсифікованим бензином та дизпаливом. Щоб приховати підробку, зловмисники змішували фальсифікат з якісним паливом. Крім цього мережа АЗС працювала без дозвільних документів та не була офіційно введена в експлуатацію. Правоохоронці конфіскували обладнання АЗС та пальне на 1,5 млн грн.

Про викриття фірми, яка через власну мережу АЗС торгувала фальсифікованим пальним, прес-служба управління СБУ у Івано-Франківській області повідомила у понеділок, 21 лютого. За версією слідства, зловмисники купляли фальсифікат у підпільних виробників у центральній Україні та змішували його із придбаним у сертифікованих виробників.

«Зловмисники не тільки торгували фальсифікованим пальним. Мережа працювала без належних дозвільних документів та ще й не була офіційно введена в експлуатацію. За даними слідства, зловмисники закуповували фальсифікат за готівку у підпільних виробників у центральній Україні. Згодом, намагаючись приховати низьку якість пального, змішували його із придбаним у сертифікованих виробників та реалізовували через АЗС мережі, розташовані в обласному центрі. Продаж пального на АЗС здебільшого відбувався за готівку», – йдеться у повідомленні прес-служби СБУ у Івано-Франківській області.

У ході обшуків, проведених на двох АЗС та базі зберігання палива, правоохоронці виявили та вилучили понад 18 тонн фальсифікованого бензину, майже 33 тони дизпалива, чорнові записи, що підтверджують придбання та реалізацію контрафактного бензину, дані щодо фактичних обсягів збуту пального, які відрізняються від поданих ділками до Державної податкової служби та понад 300 тис. грн готівкою. За попередньою інформацією йдеться про АЗС «Коса».

Обладнання автозаправних станцій демонтували та передали на зберігання. На вилучене пальне та обладнання накладено арешт. Наразі директору комерційної структури, якій офіційно належить мережа, готують оголошення підозри за ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут підакцизних товарів) та ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) ККУ.