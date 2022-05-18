Водія, який не розрахувався за пальне, патрульні затримали у сусідньому селі

На автозаправці в Ужгороді 45-річний водій заправив свій «ВАЗ» та втік, не заплативши за пальне. Чоловіка затримали патрульні в сусідньому селі за 3 км від АЗС. Водій не зміг пояснити поліцейським, чому так вчинив.

Про інцидент, який стався ввечері вівторка, 17 травня, повідомила прес-служба патрульної поліції Закарпатської області. За інформацією патрульних, на автозаправці на вулиці Можайського водій «ВАЗ» заправив свій автомобіль та не розрахувавшись поїхав у невідомому напрямку.

«Поліцейські з’ясували номерний знак автомобіля та передали його в орієнтування. Згодом авто та розшукали і зупинили у селі Розівка Ужгородського району. Водій не зміг пояснити своїх дій», – йдеться у повідомленні.

Як уточнили ZAXID.NET у прес-службі патрульної поліції Закарпаття, порушником виявився 45-річний мешканець села Холмок Ужгородського району. Патрульні доставили закарпатця до АЗС, де він не розрахувався за пальне, і викликали слідчих. Надалі порушником займатимуться правоохоронці.

Зазначимо, через війну та руйнування російськими військами Кременчуцького НПЗ на українських АЗС виник дефіцит пального. Нестача бензину та дизельного палива спричинила в великі черги на автозаправках, також суттєво зросли ціни на пальне. Через дефіцит пального на Закарпатті збільшують обсяги ввезення нафтопродуктів із Євросоюзу із 5 до 30%. Пальне з-за кордону уже постачають місцеві підприємці-власники АЗС, крім того, загальноукраїнські мережі також планують поповнювати запаси нафтопродуктів.