Загальна вартість вилученого палива складає майже 4 млн грн

На Буковині детективи управління Бюро економічної безпеки викрили підприємців, які виготовляли та продавали фальсифіковане пальне. Додавали різні хімічні сполуки до палива на одній із місцевих нафтобаз. Загалом правопорушники встигли підробити понад 100 тонн пального.

Працівники територіального управління Бюро економічної безпеки з'ясували, що до оборудки з пальним причетні кілька жителів Чернівецької області. Підприємців брали звичайне паливо, до нього доливали різні хімічні сполуки і тим самим збільшували об'єм рідини. Робили це для того, щоб отримати більше прибутку від продажів.

«Чоловіки додавали технічні спиртові дистиляти сильнодіючих токсичних речовин та інші присадки до палива. Незаконно виготовлену продукцію реалізовували в підконтрольній мережі АЗС», – розповіли в Бюро економічної безпеки України.

Правоохоронці провели обшук на території нафтобази і вилучили понад 100 тонн пального на суму 3,7 млн гривень. Детективи надалі проводять слідчі дії для того, щоб встановити повне коло причетних осіб до незаконної діяльності.

Наразі правоохоронці вирішують питання про внесення факту фальсифікації пального в особливо великих розмірах за ч. 1 ст. 204 КК України. Санкція статті передбачає штраф у розмірі до 170 тис. гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.